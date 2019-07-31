親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

因蓋陽宅入獄 出獄後竟成獨當一面的陰宅建築師

私菸案第三波大約談 目標華航

解放軍鎮壓香港？ 網瘋傳假視頻

2019-07-31 13:43世界日報 香港31日電

反送中抗議延燒 中國軍隊鎮壓香港不實影片激增 中央社
反送中抗議延燒 中國軍隊鎮壓香港不實影片激增 中央社
分享

法新社報導，宣稱解放軍將鎮壓香港民主支持者的不實影片，過去一周充斥社群媒體。這些瀏覽人次數百萬的相關影片，加劇北京可能干預這場兩個月「反送中」抗議的擔憂。

中國國防部發言人吳謙上周在一場記者會強調，根據駐軍法第3章第14條，特別行政區政府在必要時，可以向北京中央請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害。不久後，部分不實影片在網上流傳。

綜合港媒報導，目前約8000至1萬名解放軍派駐香港，儘管中央和香港領導人對示威者表示憤慨，但香港當局一再否認已部署解放軍。

然而，法新社在臉書、推特和新浪微博等社群媒體平台發現許多瀏覽或互動人次數百萬影片，影片宣稱香港各地有大量步行和在坦克上的中國士兵。

吳謙24日發表評論5小時後，張貼在臉書據稱是香港政府公告表示：「為了你自身的安全，建議所有香港居民接下來48小時不要去公共場所和海邊，同時避免集會，因為中國解放軍正接管香港。」

香港政府並未發布這類公告，那則貼文用來顯示據稱鎮壓的影片，事實上是2018年中國軍方車輛行駛在九龍的情景。

另一則不實推文是解放軍沿著一座車站行軍影片，並宣稱他們正「進入香港」，已逾140萬人次瀏覽。法新社認定，這段影片事實上是在中國拍攝。

24日發布的其他影片同樣宣稱中國軍隊「進入香港」，使用其他情境影片誤導大眾。

反送中香港
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

2019-07-31 13:23

打不倒的香港：什麼是對家與自由的愛？

2019-07-31 11:55

響應全港大塞車 港星下令員工：誰準時上班就處分誰

2019-07-31 10:38

上環衝突 44人被控暴動罪今審理 法院外逾500人聲援

2019-07-31 10:36

影／砲火四竄！狂徒駕車擲煙火 天水圍警署外多人受傷

2019-07-31 09:34

美前駐港澳總領事：中方應收斂 尊重香港自治

2019-07-31 14:26

反送中效應？港人爭相申請留台 較去年每月暴增3成

2019-07-31 14:22

廣東16萬公安重裝練兵打擊暴亂 恫嚇意味濃

2019-07-31 14:19

美媒：中共軍力集結香港邊境 白宮密切監視

2019-07-31 13:46

元朗衝突警失職？香港廉政公署主動徹查

2019-07-31 13:45

林鄭民望新低 7成人要她下台

2019-07-31 13:44

港澳辦挺警 疑將升級武力執法

2019-07-31 13:44

示威不斷 惠譽：香港陷經濟&管治風險

2019-07-31 13:43

人民日報批民陣 「內外勾連」其心可誅

2019-07-31 11:53

香港上環暴動案開庭 數百人聲援擠爆法院大廳

2019-07-31 11:37

【重磅快評】軍隊鎮壓香港 是核武還是自殺炸彈

2019-07-31 11:01

反送中／港民聲援被捕人士 「光頭署長」持霰彈槍上膛瞄準人群

2019-07-31 09:27

美前駐港澳總領事 籲陸尊重香港自治

2019-07-31 09:04

美官員：大陸軍力已在香港邊界集結 白宮密切監視

2019-07-31 08:20

香港廉政公署 調查元朗事件 警察有無失職

2019-07-31 00:07

包圍香港葵涌警署數百群眾仍未散 警方施放胡椒噴霧

2019-07-30 22:58

陸稱港反送中暴力事件是美國「作品」 美國務院：荒謬

2019-07-30 22:13

反送中／港澳辦致崇高敬意 預示警方「加強執法」提升武力？

2019-07-30 21:40

港警移送728反送中遊行45人 示威者包圍警署抗議

2019-07-30 21:08

反送中／香港警方將以暴動罪 控告45名激進示威者

2019-07-30 19:55

撐港警 陸媒：他們「隱忍而寬容」盼用愛感化示威者

2019-07-30 19:23

影／「全港大塞車」癱瘓地鐵 通勤族：自由更重要

2019-07-30 18:15

反送中衝突延燒 林鄭月娥支持度創新低

2019-07-30 18:12

香港局勢對台影響 蘇嘉全：絕不接受一國兩制

2019-07-30 18:10

北韓官媒力挺北京解決香港問題 陸外交部：正義之聲

2019-07-30 17:01

香港反送中衝突不斷 陸外交部：是美國「作品」

2019-07-30 16:58

反送中／香港3800會計師連署 促港府究責回應訴求

2019-07-30 16:24

反送中衝突不斷 港警水砲車首次開上馬路測試

2019-07-30 15:37

港澳辦「舊曲新唱」5玄機 不讓林鄭下台 港警強力鎮壓……

2019-07-30 15:14

港人抗爭持續 「塞爆港島」登場 730行動要癱瘓鐵公路交通

2019-07-30 15:14

評／香港年輕人 寧為玉碎不作瓦全

2019-07-30 15:14

香港民研：林鄭月娥民調跌至30.1分 創上任新低

2019-07-30 14:42

惠譽：示威活動讓香港陷入經濟及管治風險

2019-07-30 14:40

香港不合作運動 港鐵安全及緊急按鈕上午遭按123次

2019-07-30 14:36
看更多

熱門文章

最衰航班！上海飛北京 飛了18小時才到目的地

2019-07-30 20:36

美官員：大陸軍力已在香港邊界集結 白宮密切監視

2019-07-31 08:20

響應全港大塞車 港星下令員工：誰準時上班就處分誰

2019-07-31 10:38

華為被美封殺為何業績逆勢增23%？ 全靠這2張護身符

2019-07-30 19:13

大學生被雷擊全身白血球細胞壞死 卻3小時奇蹟復活

2019-07-30 19:34

偷開媽媽賓士車 15歲少年撞死人還辯「我卡丁車開得很好」

2019-07-30 16:55

影／「全港大塞車」癱瘓地鐵 通勤族：自由更重要

2019-07-30 18:15

小情侶火車激吻還伸「龍爪手」！高清畫面曝光 其他乘客都羞炸

2019-07-30 16:33

反送中／港民聲援被捕人士 「光頭署長」持霰彈槍上膛瞄準人群

2019-07-31 09:27

港警移送728反送中遊行45人 示威者包圍警署抗議

2019-07-30 21:08

【重磅快評】軍隊鎮壓香港 是核武還是自殺炸彈

2019-07-31 11:01

陸稱港反送中暴力事件是美國「作品」 美國務院：荒謬

2019-07-30 22:13

中共官方：鑑於兩岸關係 8/1暫停47城市赴台自由行

2019-07-31 14:15

男子久待樹下乘涼無動靜 警衛查看才知早已離奇死亡

2019-07-30 20:17

華為：Android系統未恢復 下半年海外手機面臨挑戰

2019-07-30 16:07

香港反送中衝突不斷 陸外交部：是美國「作品」

2019-07-30 16:58

男童高速墜樓 鄰居靠「它」神解救

2019-07-30 15:50

台客搖滾走紅大陸 就像春藥「讓你想和心上人接吻」

2019-07-31 11:00

總是惹塵埃 一次看懂中國孔子學院爭議

2019-07-30 18:53

記者暗訪按摩店…四川電視台大播無碼「黃鏡頭」

2019-07-30 16:49

影／砲火四竄！狂徒駕車擲煙火 天水圍警署外多人受傷

2019-07-31 09:34

中國天網黃琦3度入獄 外界憂難再重獲自由

2019-07-30 21:10

香港廉政公署 調查元朗事件 警察有無失職

2019-07-31 00:07

中國外交部：反送中是美方作品 欠世界一個交代

2019-07-30 16:27

反送中衝突延燒 林鄭月娥支持度創新低

2019-07-30 18:12

因「當前兩岸關係」大陸證實8/1起暫停陸客自由行

2019-07-31 14:22

反送中／香港警方將以暴動罪 控告45名激進示威者

2019-07-30 19:55

包圍香港葵涌警署數百群眾仍未散 警方施放胡椒噴霧

2019-07-30 22:58

「哪吒」躍登陸國產動畫電影票房新冠軍 還有望破這紀錄

2019-07-30 15:17

華為展望有烏雲 下半年手機業務挑戰大

2019-07-31 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top