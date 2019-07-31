解放軍鎮壓香港？ 網瘋傳假視頻

2019-07-31 13:43 世界日報 香港31日電



反送中抗議延燒 中國軍隊鎮壓香港不實影片激增 中央社 分享 facebook

法新社報導，宣稱解放軍將鎮壓香港民主支持者的不實影片，過去一周充斥社群媒體。這些瀏覽人次數百萬的相關影片，加劇北京可能干預這場兩個月「反送中」抗議的擔憂。

中國國防部發言人吳謙上周在一場記者會強調，根據駐軍法第3章第14條，特別行政區政府在必要時，可以向北京中央請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害。不久後，部分不實影片在網上流傳。

綜合港媒報導，目前約8000至1萬名解放軍派駐香港，儘管中央和香港領導人對示威者表示憤慨，但香港當局一再否認已部署解放軍。

然而，法新社在臉書、推特和新浪微博等社群媒體平台發現許多瀏覽或互動人次數百萬影片，影片宣稱香港各地有大量步行和在坦克上的中國士兵。

吳謙24日發表評論5小時後，張貼在臉書據稱是香港政府公告表示：「為了你自身的安全，建議所有香港居民接下來48小時不要去公共場所和海邊，同時避免集會，因為中國解放軍正接管香港。」

香港政府並未發布這類公告，那則貼文用來顯示據稱鎮壓的影片，事實上是2018年中國軍方車輛行駛在九龍的情景。

另一則不實推文是解放軍沿著一座車站行軍影片，並宣稱他們正「進入香港」，已逾140萬人次瀏覽。法新社認定，這段影片事實上是在中國拍攝。

24日發布的其他影片同樣宣稱中國軍隊「進入香港」，使用其他情境影片誤導大眾。