港澳辦挺警 疑將升級武力執法

2019-07-31 13:44 世界日報 香港31日電



美官員：大陸軍力已在香港邊界集結 白宮密切監視 路透社 分享 facebook

香港示威浪潮持續超過50日，內地民眾基本上與官方意見一致，認為抗議浪潮過火，涉及暴力，甚至還帶有分離主義和顏色革命的影子。可是即使官民異口同聲，同一立場其實分有不同層次。

香港01報導，從網上言論所見，內地民眾判斷示威就是搗亂和搞事，支持港府和警察「嚴正執法」；驟看這個立場，與官方並無二致，港澳辦新聞發言人楊光日前的記者會也對香港警隊「致以崇高敬意」，然而當記者問及，中央如何回應元朗「白衣人」襲擊事件，官民之間卻有不同反應。

事件中港警表現備受批評，以至被指控是「警黑勾結」，楊光就此反駁：「這些傳言都是毫無根據的誣衊。」另一邊廂，不乏內地網友對事件拍手叫好，直言「香港所有幫會都是愛國的」，但也有網友認為，白衣人連孕婦都痛毆，已觸及人性底線。

此外，坊間一直流傳，北京有可能出動解放軍平息事態，部分內地網友亦不滿香港警隊「軟弱」，支持駐港部隊出營「平亂」，官媒環球時報總編胡錫進在微博說：「香港的力量如果不夠用，國家的力量隨時可以協助。」對此楊光則含糊其詞，表示《基本法》已有明確規定，各界可自行查閱。

報導指出，相比網友言論，港澳辦的官方意見「溫和」得多，暫時未有定性示威活動為「顏色革命」，也未有歸咎於「港獨」，甚至連「暴動」和「暴徒」等字眼都不曾用上。

儘管如此，港澳辦確實多次重申「堅定支持香港警方及司法機構」，令人懷疑警隊如今獲得中央機關加持，會否在隨後示威浪潮中提升武力等級。