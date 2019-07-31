林鄭民望新低 7成人要她下台

2019-07-31 13:44 世界日報 香港31日電



林鄭民望評分30.1 又見歷任特首新低 路透社 分享 facebook

在「反送中」風潮未歇下，香港民意研究所昨天公布民調結果顯示，特首林鄭月娥的支持度跌至21%，低於上次調查的26%，創下她上任以來的新低，也是歷任特首最低；反對她當特首的受訪者高達七成。

綜合媒體報導，林鄭民望指數跌到30.1分的低分，較上次調查下跌3.3分。若以支持及反對比率來看，林鄭的支持率僅有21%，創下新低；反對率則高達70%，高於上次調查的66%，創下她上任以來的新高。

民研主席鍾庭耀對此表示，林鄭在選特首時曾說，如果得不到主流民意支持，就會辭任特首。目前香港雖未針對這一議題進行官方投票，但這項調查已顯示，超過三分之二的受訪者反對林鄭，相信具有參考價值。

這項調查還顯示，受訪者對香港特區政府的滿意率只有18%，信任比率也僅有29%；但不滿意率卻高達70%，不信任比率也達60%。抵減過後，滿意淨值為負52個百分點，信任淨值為負31個百分點。

調查指出，受訪的香港民眾對民生、經濟、政治狀況的滿意淨值，下跌到1992年這項調查創立以來的新低。其中，政治狀況為負82個百分點。

根據報導，這項調查是由民研於17至19日進行，以電話隨機訪問1002名香港民眾所得。