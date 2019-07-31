元朗衝突警失職？香港廉政公署主動徹查

2019-07-31 13:45 世界日報 香港31日電



「白衣人」施襲 香港廉政公署調查警察有無失職 法新社 分享 facebook

香港昨傳出廉政公署主動調查元朗七二一襲擊市民事件，並決定成立專責小組跟進，調查方向主要是警務人員有否涉及公職人員行為失當。

元朗白衣人襲擊平民事件爆發後，曾有市民向廉政公署作出投訴。民主黨議員林卓廷說，有強烈證據顯示，香港警方未盡責保護乘客，嚴重背離職守，廉政公署有適當的權力及角色就事件展開調查。

廉政公署的主動調查，被元朗當地市民證實。有元朗店舖職員說，周一下午1點多，有廉政公署人員到場，要求提供閉路電視片段。

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香港電台節目《鏗鏘集》日前取得多條閉路電視片段，顯示元朗事件當日傍晚6時許開始，有大批白衣人聚集元朗鳳攸北街，到晚上近8時半更有近200人前往鳳攸北街公園方向，有人揮舞手上的籐條。晚上9時半至10時半期間，至少三次有警車經過鳳攸北街，卻經過就離開，不見警員下車或採取行動。

香港大法律學院首席講師張達明說，綜合傳媒片段，顯示整件元朗事件非常不尋常，認為廉署有合理基礎調查，相關人士如果無合理解釋而蓄意不履行職責，就可能構成公職人員行為失當罪行。廉政公署回覆查詢時說，不評論個別事件。

因不滿港鐵及警方處理元朗事件，香港反送中民眾在網上發起「不合作運動」，昨上午有示威者阻撓列車行駛和按動月台上的緊急按鈕，造成觀塘線、將軍澳線、港島線等交通受影響。過了中午以後，交通大致維持日常情況。

此外，香港警方在七二八遊行中拘捕49名示威者，其中45人遭控罪，昨晚，近千名示威者包圍葵涌警署聲援被捕者，要求警方放人，員警則持盾牌在警署前戒備，9時左右，被捕者陸續獲保釋。