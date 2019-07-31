響應全港大塞車 港星下令員工：誰準時上班就處分誰

2019-07-31 10:38 聯合新聞網 綜合報導



杜汶澤很敢於發表對政治的看法。圖／双喜提供 分享 facebook

香港影星杜汶澤平時即對香港時事多加關注，反送中更是不缺席，在他開設的網路平台「杜汶澤 喱騷 Chapman To’s late show」多次發表看法。30日香港民眾發起「全港大塞車」，包含港鐵、巴士職業工會等參與行動，刻意放慢速度以癱瘓交通，杜汶澤公司「喱騷」便發文，告訴員工「誰若準時上班將要處分」。

為響應全港大塞車行動，杜汶澤在其公司網路平台「喱騷」發文表示，若7月30日有員工準時上班「一律被視為沒有對社會盡責」，並表示將要予以處分。而下方有網友留言是不是要一起響應8月5日的「香港大三罷」，杜汶澤出面回應：「別說了，哪個來上班就炒哪個囉」，讓網友一片叫好。

杜汶澤自6月反送中行動開始，便時常在個人臉書及公司粉絲專頁發表多次看法，29日中國國務院記者會，杜汶澤看完直播後寫道：「國務院也好，妓院也好，香港人已經沒有興趣聽你的記者會。」，對照本宣科的記者會表達強烈不滿。

根據《鏡周刊》報導，杜汶澤在2014年支持太陽花學運而慘遭香港封殺，5年時間都沒有電影拍。但2018年杜汶澤開設他的網路頻道「杜汶澤 喱騷 Chapman To’s late show」後，按讚人數超過74萬，並得到廣告贊助，讓他能繼續生存。