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影／砲火四竄！狂徒駕車擲煙火 天水圍警署外多人受傷

2019-07-31 09:34香港01 記者鄧海興、陳永武／報導

一輛私家車閃避時，與一輛九巴私家車相撞，九巴私家車再失控撞壆。圖擷自香港01
一輛私家車閃避時，與一輛九巴私家車相撞，九巴私家車再失控撞壆。圖擷自香港01
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大批市民昨晚（30日）開始包圍天水圍警署，聲援在天秀球場被帶走的數名少年。至今日（30日）凌晨2時許，仍然有近300名市民在警署對開時，突然有一輛黑色私家車駛經，邊行駛、邊向外發射多枚「穿雲箭」煙花，煙火不斷向射向人群，現場市民瘋狂走避，一片混亂。該私家車逞兇後立即逃去，有駕駛人士見狀一度追截無果。

據了解，煙火發射期間，多名在場市民及記者走避不及，被擊中受傷，當時天水圍警署內有一名男警立即走出閘外，查問現場市民「有沒有事？有沒有事？」對開路面亦有車輛閃避，其中一輛私家車與一輛九巴巡邏私家車相撞，九巴私家車失控，開上路中石牆，司機及男乘客受輕傷送院。

狂徒駕車向人群放煙花後逃去。（網上影片截圖）
狂徒駕車向人群放煙花後逃去。（網上影片截圖）
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狂徒駕車向人群放煙花後逃去。（網上影片截圖）
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警方及消防同時接獲報案，消防啟動「大量傷者」應變措施，並派出多輛消防車、以及最少5輛救護車到場救治傷者；初步最少10人在事件中受傷，部分人拒絕送院，而其中5名男傷者，則需要送往天水圍醫院治理。有記者的反光衣被燒穿洞、亦有傷者表示感到暈眩、灼熱，並指煙花散開，「我全身都是！」

事後有刑事調查隊警員在場搜證，同時爆炸品處理課（EOD）人員亦到場調查，原本留守的市民陸續離去。

救護者當場為傷者處理。圖擷自香港01
救護者當場為傷者處理。圖擷自香港01
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爆炸品處理課（EOD）人員到場調查。圖擷自香港01
爆炸品處理課（EOD）人員到場調查。圖擷自香港01
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根據現場所見的涉事私家車車牌，《香港01》對其進行查冊。該車牌的登記車型為黑色日產 Prairie 2.0 cvt sr，屬四門揭背車款；而現場所見的車型，則疑為凌志四門私家車，與登記車型並不相符，不排除有人在私家車套上假車牌作案。

延伸閱讀：

兩少年疑被帶返天水圍警署　逾千人包圍警署聲援

長沙灣道的士私家車相撞　兩車三人受傷

文章授權轉載自《香港01》

反送中救護車爆炸
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