反送中／港民聲援被捕人士 「光頭署長」持霰彈槍上膛瞄準人群

2019-07-31 09:27 香港01 記者朱雅霜、余俊亮、林振華／報導



光頭署長用霰彈槍指向人群。圖擷自 香港01 分享 facebook

警方於728衝突中拘捕49人，當中44人被控以暴動罪，網民發起前往葵涌警署聲援被捕人士，再一次演變成警民衝突。其間示威者不斷向防暴警員擲物，有警員跌低及被打。一名光頭警署警長最少兩次舉起雷明登霰彈槍，上膛後瞄準示威者示警。有在場人士指附近巴士站曾傳出一聲巨響，但未能證實巨響如何造成。

728集會中49人，昨晚扣查滿48小時，網民發起今晚到葵涌警署聲援示威者。昨晚約8時，傳出當中44人被控暴動罪，不少市民疑感不滿，葵涌警署外一度逾千人市民聚集，佔據警署對開的葵涌道，有數十名防暴警員戴上頭盔、手持盾牌築成防線，警民一度對峙。

晚上10時許爆發警民衝突，約10名持圓盾防暴警察步出警署，沿葵義路走向葵涌廣場方向，示威者指罵警員及擲物，警員以盾阻擋。其中一名「光頭」署長與一名警員落後，在葵富路與葵仁路交界該名警員跌倒並被打，「光頭」署長向示威者揮動警棍，又舉起手上的黑色霰彈槍，作出上膛動作，並一度瞄準示威者。

光頭署長對人群噴灑胡椒噴霧。圖擷自 香港01 分享 facebook

其後「光頭」署長由葵芳站走至巴士站，其間多次舉槍指向人群、揮動警棍及使用胡椒噴霧，示威者繼續擲物，有人指責警員舉槍。有在場人士稱聽到巴士站傳出「嘭」一聲巨響，但未能證實巨響如何造成。其間一輛警車駛入巴士站，並衝前約8米作勢衝向人群，示威者遂打爆警車司機位置玻璃窗，警車退至巴士站外，「光頭」署長登車離開。及後約30名防暴警察從警署衝出，趕赴葵芳站增援，示威者散去。

消息指，晚上10時許，曾與示威者爆口角的男子在新都會廣場對開不適暈倒，所以有警察接報步出警署。就現場所見，示沙兩次舉槍前，均未有發出警示。而無論舉槍示警抑或將槍放在胸前戒備狀態時，亦可見其持槍的右手食指，半放入扳機護圈內。

消息指，一名年長男子與警署外示威者發生口角，其後在新都會廣場外暈倒。圖擷自 香港01 分享 facebook

該名光頭署長手執的為雷明登870泵動式霰彈槍，據悉，為衝鋒車上的裝備。該槍與近日在各個警民衝突中所見的橙色槍身的870型稍有不同。黑色版本為可發射致命實彈的款式，包括霰彈及獨頭彈等，當然亦可裝上防暴彈，作為鎮暴用途。

根據警方過往向傳媒簡介警用武器資料，衝鋒車上配備的雷明登870型散彈，其槍口徑為12機柱(12-gauge)，相等於18毫米。藏彈管可容納4粒子彈、槍膛內則可容納1粒子彈，槍身設有保險掣，需解除始能發射。該槍可使用的彈藥分別有「00」號獵鹿彈、來福紋實彈、橡膠子彈及布袋彈等。

至於在較早時警民衝突中使用的橙色版870型，則寫明只可用低致命彈藥(Less Lethal)，而橙色槍身，亦是給持槍者作出提示。

光頭署長舉起霰彈槍指向人群。圖擷自 香港01 分享 facebook

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