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反送中／港澳辦致崇高敬意 預示警方「加強執法」提升武力？

2019-07-30 21:40香港01 記者趙觀祺／報導

香港示威浪潮持續超過50日，大陸民眾基本上與官方意見一致，認為抗議浪潮過火，涉及暴力，甚至還帶有分離主義和顏色革命的影子。可是即使官民異口同聲，同一立場其實分有不同層次。

大陸網友：廢青就是欠教訓

從網上言論所見，大陸民眾判斷示威就是搗亂和搞事，他們支持香港政府和警察「嚴正執法」。驟眼看這個基本立場，與官方並無二致，港澳辦新聞發言人楊光即於7月29日記者會表明，對香港警隊「致以我們崇高的敬意」。然而當有記者問及，中央如何回應元朗「白衣人」襲擊事件，官民之間卻有不同反應。

事件中警方表現備受批評，以至被指控是「警黑勾結」，楊光就此反駁：「這些傳言都是毫無根據的誣衊。」

另一邊廂，不乏大陸網友對事件拍手叫好，直言「廢青就是欠元朗社會大哥教訓」，「香港所有幫會都是愛國的」。必須強調的是，也有網友認為，白衣人連孕婦都痛毆，已觸及人性底線。

未用「暴動」和「暴徒」等字眼

除此之外，坊間一直流傳，北京有可能出動解放軍以平息事態，部份大陸網友亦不滿香港警隊「軟弱」，支持駐港部隊出營「平亂」，官媒《環球時報》總編胡錫進即在微博扼要總結：「香港的力量如果不夠用，國家的力量隨時可以協助。」對此楊光則含糊其詞，表示《基本法》已有明確規定，各界可自行查閱。

實則相比網友言論，港澳辦的官方意見「溫和」得多，暫時未有定性示威活動為「顏色革命」，也未有歸咎於「港獨」，甚至連「暴動」和「暴徒」等字眼都不曾用上。

儘管如此，港澳辦確實多次重申「堅定支持香港警方及司法機構」，令人懷疑警隊如今獲得中央機關加持，會否在隨後示威浪潮中提升武力等級。

官媒：警方「用『愛』去感化」

《環時》於7月22日社評就認為，「香港警權嚴重遭限」，影響執法成效：「（因此）香港社會作為整體必須致力於恢復警察的權威，徹底取消政治對警察執法的干預、騷擾和限制。」隨著事態逐漸升級，警方「加強執法」早就已成趨勢，但至於「加強」到甚麼程度，官媒之間透露不同風聲。

7月30日，正正是港澳辦記者會後一天，官媒《人民日報（海外版）》旗下公眾號「俠客島」發表文章，題為〈對待激進分子，香港警察過於「軟弱」了嗎？〉，開宗明義要回應大陸網友詰難。該公眾號直指香港情況「有內在特殊性」，市民需要發泄怨氣，還有「外部勢力」從中插手，因香港警察決定「隱忍而寬容」，「用『愛』去感化」。

雖然如此，從比較大陸官民聲音可知，北京一則毋須懼怕香港「輸出」示威浪潮，二則暫時避免發出過於強硬的論調，三則尚未公開鼓勵香港警隊提升武力。當然，香港局勢每日都在變化，衝突前線急轉直下更只在瞬息之間，不測事態隨時上演，終局仍是未知之數。

有警員情緒激動，由另外的警員制止。警棍上疑似加裝了扣環。香港01記者曾梓洋／攝影
有警員情緒激動，由另外的警員制止。警棍上疑似加裝了扣環。香港01記者曾梓洋／攝影
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728衝突現場，防暴警於中、上環兩面夾擊，並於中上環一帶發射催淚彈驅散示威者，示...
728衝突現場，防暴警於中、上環兩面夾擊，並於中上環一帶發射催淚彈驅散示威者，示威者擲回還擊。香港01記者李澤彤／攝影
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晚上的中、上環一帶變成戰場，警方不斷發射催淚彈清場，場面煙霧瀰漫。圖／取自香港0...
晚上的中、上環一帶變成戰場，警方不斷發射催淚彈清場，場面煙霧瀰漫。圖／取自香港01
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延伸閱讀：

【逃犯條例】官媒：香港警察「隱忍而寬容」　希望用愛感化示威者

【逃犯條例】胡錫進談解放軍介入前提　《環時》還有哪些啟示？

文章授權轉載自《香港01》

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