評／香港年輕人 寧為玉碎不作瓦全

港澳辦29日在北京舉行記者會，展示中國政府對香港反送中運動的態度，包括繼續支持特首林鄭和香港警察，指責示威者是「犯罪分子」，香港現在的首要工作是「嚴懲暴力」。北京等於向港府和警察下令，可「嚴懲」示威者；這樣的恐嚇，就會使示威者自動叫停？

28日那天，示威者在中區遮打花園集會，網上可看到一張照片，一名不到20歲女示威者正在派傳單，傳單上寫著「寧為玉碎不作瓦全」，這個標語很值得注意。

28日那天，示威者由下午5時至深夜11時，一直在港島中西區與警方對峙，時間長達六小時；防暴警察沿著德輔道西和干諾道，向東推進，示威者則逐漸後退。大家只要看一看網上視頻，就可知道，示威者基本上只用兩傘抵擋警察的推進，站在最前的數十人蹲下，將傘打開，形成一個「傘陣」，用來遮擋催淚彈和瓦斯；站在最前一排的人，偶然也會見到，有人拿著自製的盾牌。(27日「光復元朗」遊行那天，記者拍到一名示威者的木盾牌，被橡膠子彈擊中，盾牌上被擊出一個2吋乘3吋的大洞)。

防暴隊的推進方式是：先射催淚彈，然後向前推進數十米，接著就停下來，等候再作下一輪推進。防暴隊後面，往往有一隊穿黑衣的「速龍」特警，他們會突然迅速上前，衝進示威者之中，用警棍重擊示威者，被擊中頭部的示威者往往頭破血流，被擊中上半身則會倒地不起；速龍將人按在地面，進行綑綁和逮捕，28日晚共49人被捕。

奇怪的是，示威者被打和被衝散之後，很快又再集結，重新在街上再布「傘陣」，等待再一次被打和被捕。當大家重覆看到這種情況發生時，不禁會問：這不是挨打嗎？為什麼示威者自願不斷被打和流血？他們可以一走了之，不就可以避免被打和流血？

寫到這裡，大家都明白，這就是示威者所說的「寧為玉碎不作瓦全」。為什麼他們願意犧牲自己？這當然與政府一個多月以來，一直龜縮，不回應他們的訴求有關，但他們更希望，藉著流血和犧牲喚醒香港人，讓香港人和世人看到，港府和警察的真面目。

自721黑社會在地鐵站見人就打之後，年輕人在網上流行「攬炒」這個詞，意思就是「大家一起死，既然你要我死，你也與我一起死」，正與他們派發的「寧為玉碎不作瓦全」傳單一樣。北京和港府恐嚇年輕人，要嚴懲他們，但已有犧牲之心的年輕人，會因此而畏縮不前？