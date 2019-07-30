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港人抗爭持續 「塞爆港島」登場 730行動要癱瘓鐵公路交通

2019-07-30 15:14世界日報 特派員李春／香港報導

730 香港社會抗爭行動持續 路透社
730 香港社會抗爭行動持續 路透社
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香港反送中」網民發起30日早上7時半「全港大塞車」行動，地點包括港鐵站及路面，呼籲市民駕駛私家車上班，「並在適當時候慢駛至停車，務求將鐵路及陸路交通癱瘓」；截至上午9時，示威者在調景嶺站越聚越多，持續阻撓列車行駛，並高呼口號，現場只有港鐵職員試圖維持秩序，警察並未出動排除這個「不合作運動」。

鐵路員工、公務員 傳將罷工集會

港澳辦談話在香港社會也引起兩極反應，對北京態度失望的民眾，仍堅持港府須回應民眾訴求的立場，香港社會反送中抗爭持續，且有擴大跡象，包括香港鐵路、公務員等都傳出將進行罷工或舉行集會。

目前已傳出香港鐵路的車長要集體罷工，以表達對港鐵公司和警察的不滿；香港鐵路工會聯合會發言人麥培東只證實，工會代表晚間與港鐵車務總監劉天成會面，討論近期在車站內發生的事件；但香港一間公車公司新巴的職工會，已公開批評港府處理元朗襲擊事件偏頗，他們將會與港鐵車長站在同一陣線，響應730「塞爆港島」行動。

「全港大塞車」行動展開後，其中在調景嶺站月台，觀塘線往黃埔方向，一班列車受到多名戴口罩人士以背包等物品，阻礙車門關上，超過一小時，列車至早上9時仍無法開出，有乘客離開月台，轉乘其他交通工具。

有乘客不滿，認為有關做法影響上班；也有乘客表示體諒，認為政府不回應市民的五大訴求，要透過不合作運動給予政府壓力。

參與行動學生：很多事比上班重要

參與行動的中大學生表示，因不滿港鐵在元朗暴力事件中的做法，又認為香港人需要覺醒，很多事比起上班更重要。

在港鐵觀塘站外的過海巴士站一早大排長龍，不斷有乘客在觀塘巴士站等候，但秩序良好；乘搭過海巴士到柴灣上班的市民表示，沒有改變平時的上班習慣，理解網民的不合作運動，認為他們是為香港市民發聲，令政府正視問題。

港鐵表示，受列車在調景嶺站車門受阻及有乘客按動緊急掣，觀塘線觀塘站至調景嶺站列車服務暫停，黃埔站至觀塘站列車服務維持四分鐘一班車；港鐵正安排免費穿梭巴士行走觀塘站至調景嶺站，中途停藍田站及油塘站。

巴士職工聯響應 但未見巴士罷駛

新巴職工會以及巴士業職工會聯盟亦響應「全港大塞車」行動；至30日一早約8時20分，未見巴士罷駛，平日車水馬龍的紅隧因車多，出現輕微壅塞。

除此而外，香港社會也密切關注港府公務員的動向，繼公務員發出多個連署信，要求港府回應民間訴求後，更多公務員和團體發出公開連署，其中香港保安局的連署，要求保安局長李家超引咎辭職；另有47名精英運動員發出連署，高喊「香港加油！香港人勁揪，We are Hong Kong！」，要求特首林鄭月娥及其問責團隊，回應示威者的五大訴求。

香港公務員發起8月2日晚上在中環遮打花園的「公僕仝人，與民同行」公開集會，是當前香港社會的焦點話題；這將是香港公務員首度集會發聲，發起人顏武周說，並非想「搞對抗」或站在政府的對立面，不存在兵變，現階段無計畫舉行罷工或按章工作，而罷工亦不應由公務員發起。

他說，集會的方向是希望邀請到特首及司長，與公務員同事面對面交流有關處理近日問題的想法，以消除同事擔憂。

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