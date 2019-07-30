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港澳辦「舊曲新唱」5玄機 不讓林鄭下台 港警強力鎮壓……

2019-07-30 15:14世界日報 香港特派員 李春

特稿:記者會不慍不火 香港事難進難退 歐新社
特稿:記者會不慍不火 香港事難進難退 歐新社
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台灣人對大陸國台辦的新聞發言人，應是相當的熟悉了，但香港人直到7月29日，才有幸見到港澳辦的發言人。而港澳辦的發言人也不好當，初試啼聲，就接了個比較棘手的活，難怪香港政圈有人說，那稿出場前都磨了好多遍。

港澳辦發言有理由要磨很多遍，但還是磨不圓，所以就算建制派說完檯面上的話，轉身就說是「舊」，即老說法。這次記者會的核心提法，就是那「三個希望、四個堅持」，還真是老說法，但就算舊曲新唱，還是有特定的意思。

特定的意思是什麼呢？找位不黃不藍的老行尊來解，解出五點意思，也可以說是五點新意，那就是香港特首林鄭月娥不得落台，香港警察要更強力的彈壓，元朗白衣人黑社會的事不提了，香港民間的五大訴求不能回應，建制派包括香港商界趕快團結起來。

就這五點新意思，有好多問號要請教，首先就是這林鄭月娥為什麼不能下台。有人說闖出彌天大禍的是她，以傲激怒港人的是她，無策以對令局勢失控的還是她，她下台，好多香港人會拍手稱好，大局穩下來一半。但唯一合理的回應，是沒有能令北京放心又能令港人接受的人上來。現在也不指望她能做什麼，而是放心她不會做什麼或者說她已什麼都不做。

第二個問題，就算把林鄭月娥擺到那裡陰乾，香港不可能陰乾，民間五大訴求一個也不回應，香港不是會更加風乾物燥嗎？這個問題找幾位高人也不能解，最合理的說法，是北京還沒想出好辦法來，是更硬一點，還是稍軟一些，沒有新對策。北京駐香港中聯辦的首位主任姜恩柱說，香港是一本難讀的書。有理由說，現在更難讀了。

第三個問題，香港局勢會怎樣演化。這個不用高人指點，眼前已基本透亮。林鄭班子基本思路是更強力的彈壓，等待民意逆轉，這在過去兩天的元朗和上環都已經落實在警方行動中。

與之同時，如果去了解一下香港的示威者群落，會發現「無大台，有共識」，這個共識就是呼籲衝在前線、被稱為「暴徒」的那批年輕人，正在被勸退，要他們去休息，理性主義者準備今起走到前台，一場「不合作運動」將會出現，包括7月30日「塞爆」即交通癱瘓，8月5日的「三罷」即罷工罷課罷市。

反送中香港
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