北京不示弱 但出兵鎮壓可能不大

2019-07-30 13:39 世界日報 本報記者／洛杉磯報導



中國國務院港澳事務辦公室29日舉行記者會，批評香港暴力示威，挺特首林鄭月娥依法施政，並表示必須迅速懲罰暴力示威者，相關言論被認為罕見，有人甚至解讀是否暗示解放軍會出動。南加學者認為，北京政府通常不會示弱，但動用解放軍鎮壓的可能性不大。

因為香港問題若解決不好，與否認「一國兩制」無異，恐影響中國大陸的統一大計。台灣大選在即，北京更會謹言慎行。

港澳辦29日支持林鄭月娥帶領特區政府依法施政，支持警方嚴正執法，支持政府有關部門和司法機構，依法懲治暴力犯罪人士。

洛杉磯加大（UCLA）政治系教授湯維強表示，北京通常不會示弱，但國務院港澳辦發言，並沒有暗示會出動駐港解放軍。

長堤州大退休教授陳鈞銘也認為，用解放軍武力鎮壓的可能性不高，北京政策以維穩為主，不會有過激舉動。

南加大（USC）一名不願意具名的教授指出，北京發言雖然強硬，但僅限於表態，不會有大規模實質行動。指出在信息高度透明化的今天，北京一舉一動都會被放在顯微鏡下仔細看。但凡一著不慎，恐影響「一國兩制」聲譽，不但「反送中」事件難解決，將來的台灣問題也會更棘手。

南加大政治系教授駱思典（Stanley Rosen)認為，雖然距離2020年台灣總統選舉尚有五個月，但北京對香港的動作，很可能左右選舉結果。如北京有錯誤舉動，韓國瑜勝選機率可能會下降。

湯維強指出，北京就算有強制行動打算，也會遷延時日以待時機。他舉例，中共中央政治局在1999年4月決定要在全國範圍內取締法輪功，但直到7月才動手。高層肯定在開會討論香港問題，但具體方式只有行動開始才能知曉。