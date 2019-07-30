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「反送中」恐加劇民主開倒車

2019-07-30 13:39世界日報 本報記者／洛杉磯報導

雖然獲得北京支持，但香港行政長官林鄭月娥仍如芒在背，許多港人呼籲罷免林鄭月娥，以改民主倒退之風。南加學者認為，林鄭月娥雖昏招連連、在港民心喪失，但不會被罷免。不過「反送中」事件，恐導致「民主開倒車」加劇。

英國殖民統治香港150多年，有港人呼籲仿效「英國資產階級革命」，將國王送上斷頭台之舉，罷免林鄭月娥，以扭轉香港回歸中國大陸後，民主倒退風潮。

南加大政治系教授駱思典（Stanley Rosen)表示，「反送中」事件，非但不會改變民主倒退之風，還可能使該現象加劇。事件過後，北京當局持「民主不是好事」(democracy is not a good thing)看法的掌權者意見會占上風。

洛杉磯加大政治系教授湯維強認為，事件過後，北京在香港加強控制幾乎是板上釘釘。但會做到何種程度，仍未可知。通過事件影響，加速中國大陸民主化進程的可能很難出現。中國媒體數量雖多，但被北京牢牢掌控。對這類事件報導，媒體口徑基本一致，中國大陸民眾難以從中獲得啟發。

駱思典表示，反送中事件，北京方面對林鄭月娥的領導力與溝通手段必然失望至極，但不會將她免職。因為林鄭月娥一旦下台，就是「一國兩制」行不通的訊號；港澳辦記者會29日發言力挺林鄭月娥，可見一斑。

湯維強指出，香港不支持林鄭月娥，不僅限於民眾層面，公務員亦對她有諸多不滿，8月2日香港公務員集會就是例證斑。林鄭月娥是否會被北京放棄，目前仍無法知曉。

南加大不願意具名的教授則指出，林鄭月娥不受港人喜歡很正常，她的工作只是讓北京滿意。林鄭月娥昏招連連情有可原，她雖然是公務員，但幾乎不與公眾打交道。她在僚氣嚴重的官場內如魚得水，但不代表她有足夠的政治智慧面對公眾。

反送中香港
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