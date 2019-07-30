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反送中遍地開花 示威者高呼「時代革命」

2019-07-30 12:53世界日報 香港30日電

反送中遍地開花　示威者高呼時代革命 路透社
反送中遍地開花　示威者高呼時代革命 路透社
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周末的香港因「反送中」、「反黑警」遊行，衝突由新界元朗蔓延至港島西區。元朗暴力事件後，香港警民對立升高，示威者近期喊出「光復香港，時代革命」口號，引起熱議。

中央社報導，28日中環遮打花園集會與「非法」遊行後，港警堅守位於港島西區西環的北京駐港聯絡辦公室，大批示威人士聚集，警察不間斷使用催淚彈，將示威群眾推至上環及中環區，雙方對峙與衝突超過6個小時，警方兵分兩路，前後包抄、驅散群眾，市區在凌晨逐漸恢復平靜。

21日夜間元朗白衣暴徒攻擊事件後，港警在元朗、屯門西鐵站加派警力，旺角、油麻地等地鐵站也可見員警巡邏。不少結束抗爭的黑衣人自動換上其他顏色上衣，示威人士在地鐵站向返回元朗的民眾提供衣服。

28日的遊行與大規模連串衝突凸顯，港警對聚眾集會遊行發出「不反對」或「反對」通知書的法律程序已形同虛設，面對數十萬人大規模活動，港府已無力處置。另外，駐港最高機構中聯辦地位不容挑釁與質疑，港府須全力維護。

反送中遍地開花　示威者高呼時代革命 中央社
反送中遍地開花　示威者高呼時代革命 中央社
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據報導，2014年9月，香港掀起長達2個多月的爭民主「雨傘革命」，要求普選。4年多後，因《逃犯條例》修訂引發港人強烈不安全感，造成200萬人遊行的重大政治危機，再度重創港府執政威信與「一國兩制」，如今示威者高喊「光復香港，時代革命」，在網路引起議論。

元朗白衣暴徒無差別攻擊事件挑起港人「警黑勾結」舊恨，如今再添「官警黑」攜手對付參與遊行市民的新仇。法治遭侵蝕，基本人身自由與安全不保，更為反送中添柴火。

光復元朗與究警責任遊行接連未獲港警核准，未來審批反送中集會漸趨保守，不同團體仍將在8月發起多場集會活動。

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