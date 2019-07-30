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怒北京撐警 港人8‧5發動三罷、 七區同時集會

2019-07-30 12:53世界日報 香港30日電

轟港澳辦言論如默許警濫權 網民號召8/5全港三罷 法新社
轟港澳辦言論如默許警濫權 網民號召8/5全港三罷 法新社
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港澳辦昨日記者會談及反修例風暴，指警隊「恪盡職守」、「忍辱負重」，惹怒香港網民，認為言論等同默許警隊有「無限權力開槍打人」，稱「更有決心出來抗爭」；除今天發起不合作運動、「塞爆機場」靜坐行動，網民更醞釀下周一（8月5日）發起全港罷工、罷課、罷市，並於七區同時舉行集會。

綜合媒體報導，港澳辦新聞發言人楊光表示，香港當前最重要是懲治犯罪行為，恢復社會安定。有連登網民整理發言要點，解讀最關鍵在於港澳辦沒有明言否定獨立調查，因此建議網民帶動輿論風向。

轟港澳辦言論如默許警濫權 網民號召8/5全港三罷 歐新社
轟港澳辦言論如默許警濫權 網民號召8/5全港三罷 歐新社
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網民在連登討論區指出，由6月初至今，一場又一場的遊行、集會都無法令港府正視民間「五大訴求」，故決定發起「三罷」行動。報導指出，「三罷」由運輸界人士發起，再到政府公務員、資訊科技行業、公共行業、飲食行業、金融機構、自僱人士等，旨在癱瘓香港經濟，促使政府回應民意，同時亦呼籲所有緊急服務人員於當天按章工作，繼續緊守崗位、服務市民。

除「三罷」之外，網民亦醞釀發起當天在七區同時集會，包括金鐘添馬公園、旺角麥花臣球場、沙田百步梯、大埔廣福球場、荃灣沙咀道球場、黃大仙廣場和屯門公園，集會於當天下午1時開始。

據報導，公務員本周五集會的發起人分別來自勞工處、運輸署、路政署、土地註冊處及房屋署，昨向警方申請不反對通知書，預計將有2000人參與，強調集會屬溫和理性，有信心警方會批出不反對通知書。集會發起人也向特首林鄭月娥和3名司長發出邀請，希望他們到場與市民公開對話，回應五大訴求。

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