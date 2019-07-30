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反送中／美製「惹火」催淚彈登場 彈殼寫明不准直接向人射擊

2019-07-30 10:05香港01 記者凌逸德／報導

由法德魯槍射出的催淚彈，彈殼印有「CS MULTI SMOKE 5 PROJEC...
由法德魯槍射出的催淚彈，彈殼印有「CS MULTI SMOKE 5 PROJECTILES」。圖擷自香港01
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728集會最終變成街頭衝突，警方多次於中上環發放催淚彈、膠橡子彈驅散人群，一下又一下的槍聲，令現場迅速硝煙彌漫，事件中共有49人被捕，16人受傷送院，根據醫管局數字，仍有12人留醫。

衝突過後，現場遺下大量警方於衝突期間用於驅散人群的武器，記者發現，有催淚彈殼及橡膠子彈殼印有「不准直接射擊他人」的字句，而兩種產品都是由美國生產商製造。

728集會最終變成街頭衝突，事件中共有49人被捕，16人受傷送院，根據醫管局數字，仍有12人留醫，包括8男4女，全部情況穩定，留醫瑪麗醫院。

衝突過後，街頭遺下一堆雜物，散落於路邊的路牌、垃圾桶，馬路上遺下的衝突期間使用的武器，如橡膠子彈殼、催淚彈殼等。滿目瘡痍的上環一帶，路邊有一發膠子彈殼，印有「MP-4-R3 Hard Rubber Baton Projectile」、「Solid Rubber Batons(3)」等字眼。而在7月27日「光復元朗」的衝突現場，亦有同款橡膠子彈殘骸遺下。彈殼上寫明不准在短距離內直接向主體射擊（DO NOT FIRE DIRECTLY AT SUBJECTS AT CLOSE RANGES）。

橡膠子彈廠方警告：近距離射擊可致命

綜合於現場找到的橡膠子彈殼，相信由美國製造，因彈殼所見到的「NonLethal Technologies」為美國賓夕凡尼亞州一間公司。根據該公司就「MP-4-R3 Hard Rubber Baton Projectile」橡膠子彈的介紹，該產品可用於遠距離驅散人群之用，而每一顆子彈含有3個膠質彈丸。另外，公司亦於產品介紹警告指，若近距離射擊他人或會造成嚴重受傷、甚至死亡。（Serious injury or death may occur if fired directly at subjects at very close ranges）

生產商簡介：產品使用時或會起火

另外，昨日及前日的衝突中，警方均有發放催淚彈，現場發現發射的催淚彈有兩種，一種為由法德魯槍射出的催淚彈，彈殼印有「CS MULTI SMOKE 5 PROJECTILES」，內有五個彈頭。彈殼上的警告字句寫明該催淚彈只可用於室外(Use only outdoor)，且不准直接射擊他人(Do Not fire directly at persons)。而根據生產商「NonLethal Technologies」的介紹，產品使用時或會起火，只可於室外使用；不准直接向人射擊，否則或會造成嚴重受傷、甚至死亡。（Do not fire directly at personnel, or serious injury or death may occur.）。　

另外，現場亦遺下手擲式催淚彈殼，相信為「Gren Hand Burst Irrt- A.Riot- N225」呈黑色狀，內有23粒細彈頭。

香港眾志秘書長黃之鋒今早亦於個人Facebook專頁就警方於元朗及上環時清場所用的武器出帖文，認為生產商已於產品上寫明不准直接向人射擊，「指引警告不可以打到易燃物料或明火之上。但見警方上環及元朗鎮壓期間多次瞄準示威者發射，明顯違反相關武器指引。」

另外，黃之鋒又指，「MP-6M5-CS」型號的催淚彈指引提及會導致物件起火，亦不可以直接向人發射，否則可以導致嚴重受傷，甚至死亡，「不過香港警察就在元朗打中老人院簷蓬，在上環打中永安招牌平台，明顯是草菅人命，忽視火警風險胡亂開槍。」

黃之鋒認為警方知法犯法，奉勸美國停止成為幫兇，傚法英國政府做法，停止出口人群管制裝備給香港警察。

鑑於近日警方多次於示威遊行中使用催淚彈、橡膠子彈等，而部分產品由美國公司出售，7月5日有人在白宮網站「We The People」發起聯署，要求美國停止向本港出口控制人群所用的武器，因警方濫用武器，近距離射擊示威者及記者。現時已有1萬3千多人聯署，於8月4日前仍雖然收集8萬6千個聯署，始達到10萬個聯署的要求。

反送中警察黃之鋒
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