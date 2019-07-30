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影／反送中民眾沿電車軌接力運送物資 人龍綿延

2019-07-30 10:16香港01 記者朱雅霜、楊婉婷、呂凝敏／報導

網民28日發起「全城追究上環開槍大遊行」，惟遊行遭到警方反對，僅准許於中環遮打花園舉行集會。但及至下午3時許，部份示威者走出馬路，分別前往銅鑼灣及西環中聯辦。當中，示威者迅速組成物資鏈，於軒尼詩道一帶最少築起三道鐵欄路障防線。晚上近7時，警方於西環發放催淚彈驅散示威者，並逐步將「戰線」向東進至上環，而及至8時許，大部分留守銅鑼灣示威者決定支援上環。至晚上約9時，留守的示威者決定退至灣仔。

下午4時許，大批示威者沿軒尼詩道途經警總前往銅鑼灣方向，並於SOGO崇光百貨一帶聚集。原本如常營業的商舖逐步落閘，包括六福珠寶、黃金廣場等，其後崇光百貨亦封閉入口。

下午約4時50分，示威者開始拆卸軒尼詩道馬路兩旁的鐵欄，在崇光百貨設置路障。示威者組成物資鏈，以手勢為指示，從後將六角扳手及束線帶等傳上前線，亦有人負責搬運鐵欄，並開傘遮掩，迅速築起路障，與到場的防暴警員對峙。

其間，有示威者在東角道一帶掘起不少磚頭。整條東角道的商舖已關閉，只餘下在這裏開業60年的報檔仍然堅守，報攤第二代的負責人謝先生稱因「收舖搬東西要搞五個鐘」，他不支持暴力，對近日示威影響生意感無奈。

及至晚上6時許，部份銅鑼灣示威者離開，部份稱會趕往中聯辦增援。但約7時，由銅鑼灣至灣仔，亦有不少示威者，他們排成兩行，以電車軌為物資輸送鏈，同時傳遞西環最新情況的消息。同時示威者分別於馬師道、史釗域道及軒尼詩道交界築起鐵馬路障。另外，灣仔軒尼詩道近杜老誌道電車站變連儂牆。

示威者以人龍方式將物資送往西環方向做支援。圖擷自香港01
示威者以人龍方式將物資送往西環方向做支援。圖擷自香港01
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人鏈傳物資往上環作支援　拆陣讓路予救護車通過

至下午約7時，警方開始在西環德輔道西及干諾道西一帶施放多枚催淚彈，數百名防暴警察不斷推進，與示威者對峙多時，有示威者因此頭破血流。而銅鑼灣的示威者則繼續在電車路排成兩行作物資傳送及護送，有人大叫：「落雨，開傘！」以避免被拍攝，他們將物資以人鏈方式送往西環及上環方向作支援。至晚上7時45分，有救護車在百德新街交界欲進入軒尼詩道，惟被示威者鐵馬阻擋。示威者隨即衝前拆陣，大叫「剪刀呀！」嘗試為救護車開路。救護車其後順便進入軒尼詩道。

晚上9時示威者移動至灣仔

晚上8時，在百德新街有示威者呼籲，將防線後退至Sogo位置，表示向西行欲支援前線，亦指不會再在銅鑼灣留守。現場有示威者開麥克風稱，目前有兩個選項：「支援由今朝被打到死的西環前線」、「回家」，過百示威者在Sogo外商討留守或前進。有示威者指已有大量手足向西環方向出發，但沿途港鐵已封站，只有銅鑼灣站可作退路，呼籲在場示威者繼續留守。直至8時49分得出共識，認為應撤退至灣仔。至晚上近9時，銅鑼灣的示威者已所剩無幾。

反送中警察救護車港鐵
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