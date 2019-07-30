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反送中遊行 香港美國商會籲港府正視抗爭者訴求

2019-07-30 02:10中央社 倫敦29日專電

「金融時報」報導，香港美國商會今天發表聲明表示，香港示威遊行暴力衝突升高，導致外界對香港的信心下滑，呼籲港府正視抗爭者訴求，展開具國際可信度的獨立調查。

報導指出，香港美國商會（AmCham HK）的聲明罕見直白。聲明表示，在將近2個月的反政府示威抗議後，港府應該正視抗爭者的部分主要訴求，以緩解緊張情勢。香港美國商會聲明，商會針對會員調查後得出的共識認為，港府應該撤回逃犯條例修正案，並呼籲展開具有國際可信度的獨立調查。

港府目前暫停立法，但抗爭者要求正式撤回修正案，獨立調查同樣也是抗爭者的訴求之一。

聲明指出，國際企業對於香港衝突情勢升高、政府陷入僵局感到悲觀，呼籲港府立刻採取明確舉措，回應造成衝突的根本原因，重建外界對於香港身為國際企業亞洲最佳駐地和金融中心的信心。

香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）表示：「過去一週針對會員的內部調查顯示，絕大多數會員認為，港府必須處理導致抗爭發生的深層訴求，而不是只是表面上利用短期的執法，試圖平息社會不安。」

香港美國商會的發言顯示，香港社會的動盪和不確定性，已經從社會層面影響至經濟層面，包括著名的房地產市場。港府財長陳茂波先前表示，抗爭重創香港國際形象，也讓房地產市場疲弱。

早泰娜表示，這份調查是在7月23至25日進行，有12%會員回覆。部分會員回報，已經因為大型示威遊行、政治癱瘓以及暴力衝突而蒙受損失。立即損失是生產鏈和消費受到衝擊，長期影響則是舉辦的活動可能喊卡，以及投資案擱置。

反送中香港
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