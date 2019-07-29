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港澳辦記者會 港媒不滿衝台前「堵」人要明確回答

反送中延燒海外 澳洲：不容忍中國外交官干涉言論自由

2019-07-29 17:10世界日報 中國新聞組／北京29日電

香港反送中」運動延燒到海外，澳洲昆士蘭大學香港學生和大陸留學生爆發肢體衝突，中國駐澳洲領事館發表聲明，譴責「極少數別有用心的人進行反華分裂活動」，澳洲外長則警告「不能容忍在澳洲的外交官干涉言論自由」，中澳兩國爆發一連串外交口水戰。

BBC報導，澳洲昆士蘭大學支持反送中示威的香港留學生7月24日集會，與大陸留學生發生衝突。支持香港的示威者高喊「自由香港」，而大陸留學生則高唱國歌。

據報導，中國駐布里斯班總領館25日發表聲明，稱「極少數別有用心的人在澳洲昆士蘭大學進行反華分裂活動，引起包括大陸和香港在內的中國留學生的憤慨和抗議。」中國駐布里斯班總領館還「肯定中國留學生自發的愛國行為，堅決反對任何分裂國家的言行，反對一些人藉上述事件煽動反華情緒。」

對中國領事館官員的講話，澳洲外長潘恩（Marise Payne）27日警告說：不容忍在澳洲的外交官干涉言論自由。

潘恩說，「澳洲政府希望所有外國外交使團代表都尊重這些權利，如果任何外交官員的行為可能破壞這些權利，包括鼓勵破壞性或者有潛在暴力行為的做法，澳洲政府都將會特別關注。」

中國駐澳洲大使館27日在網站上發表聲明說：「中國駐布里斯班總領館發言人有關表態恰如其分的。任何對該表態的誤讀和過度反應是不可接受的。」

中國與澳洲一直是重要貿易夥伴，但近年來，中澳關係急劇降溫。2018年6月澳洲通過的反外國干預法，被認為是劍指中國。而2018年8月，澳洲禁止華為參與5G網路建設，則進一步影響了兩國關係。

反送中香港
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