元朗遊行13人被逮 發起人也在內

2019-07-29 13:48 世界日報 香港29日電



影音來源：YouTube

針對27日示威人士在元朗地區的遊行，香港特區政府發言人、港警與建制派議員昨天均對此表示強烈譴責。警方表示已拘捕13人，包括涉嫌組織非法集結罪，拘捕曾申請遊行的鍾健平。

元朗從27日下午到深夜，鎮暴警方與示威者爆發多處混戰。截至28日凌晨，共有20男3女受傷，分別送往五間醫院救治，其中兩名在博愛醫院的男子情況嚴重。

元朗遊行警逮13人 發起人也在內 (視頻截圖) 分享 facebook

警方表示，在驅散非法示威者行動中，拘捕11名男子，年齡在18至68歲間，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器及襲警等。包括申請遊行未獲核准的鍾健平，罪名是涉嫌組織非法集結罪。至少四名警員受傷。

特區政府發言人表示，政府對於在警方發出禁止公眾集會及反對公眾遊行通知的情況下，有市民仍在元朗遊行和集會深表遺憾。他說，遊行後部分激進示威者暴力衝擊警方防線、破壞警車及堵塞街道。政府對於示威者蓄意破壞社會安寧，挑戰法律，予以強烈譴責。

香港警務處警察公共關係科高級警司余鎧均28日凌晨在元朗警署會見傳媒作出簡報。余鎧均說，27日下午3時許，部分人士開始霸占行車路，更包圍元朗警署。另一批示威者在元朗鐵路站附近的南邊圍聚集及起鬨，並用武器襲擊警察。聚集群眾中，有人手持鐵枝、自製盾牌襲擊警方防線，亦有人拆毀路邊的鐵柵欄架設路障。

余鎧均表示，27日下午5時開始，警方展開驅散行動，由西向東推進，過程中部分人士向警察投擲磚頭、懷疑有腐蝕性液體的玻璃瓶、煙霧彈，更有人用強烈的雷射射向警察。驅散行動中，警方使用了催淚彈、海綿彈、橡膠子彈等武器。警方是在逼不得已的情況下，必須使用適當的武力，以制止集結人士的暴力。

另，有39名建制派立法會議員發聲明，強烈譴責27日大批配備裝備的示威者堵塞元朗街道，並在元朗警署外進行非法集結，要求警方懲處違法人士。