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回歸後首次！國務院今談香港事 港澳辦將回應

2019-07-29 13:48世界日報 香港29日電

香港回歸後首次！國務院今談香港事 港澳辦發言人將回應 路透社
香港回歸後首次！國務院今談香港事 港澳辦發言人將回應 路透社
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中國國務院新聞辦公室昨天下午發出通知，定今天下午3時舉行新聞發布會，請國務院港澳事務辦公室新聞發言人介紹對香港當前局勢立場和看法。南華早報報導，這是香港回歸以來，港澳事務辦公室首次針對香港事務召開記者會。

通知指，港澳辦新聞發言人楊光、徐露穎會在北京的國新辦記者會上介紹對香港當前局勢的立場和看法，並回答記者提問。發布會將安排全程英文口譯。

這是港府修訂《逃犯條例》引發香港動亂以來，港澳辦首次有發言人出席國新辦記者會，回應香港事務。

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