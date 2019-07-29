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「脫下制服都是港人」 香港公務員8/2集會

2019-07-29 13:49世界日報 香港29日電

影音來源：YouTube

反送中示威抗議一波接一波，日前有公務員連署要求港府撤回修例、成立獨立調查委員會。現有公務員發起周五（8月2日）集會，冀表達公務員團隊仍願緊守崗位、服務市民，亦願意將市民聲音傳達至政府管治部門，今日會向警方申請不反對通知書。

公務員8／2集會 傳達市民聲音 香港中國通訊社
公務員8／2集會 傳達市民聲音 香港中國通訊社
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發起人：將市民聲音傳達管治部門

明報報導，集會以「公僕仝人，與民同行」為主題，將於8月2日晚上7至9時，於中環遮打花園舉行。本身為勞工處職員的顏武周，與數人一同向警方申請不反對通知書，他稱是以個人身分、而非代表部門或其職級發言，表示不少公務員均在網上表達反修例的聲音，「公務員除了是公務員，另一身分亦是香港人，脫下證件、制服，與一般市民並無分別，都是關心香港社會、對局勢感到焦慮」。

據報導，顏武周冀集會提供平台凝聚聲音，傳遞予特首及管治團隊。他強調集會和平理性，會申請不反對通知書，集會時間亦是大部分公務員下班後，他沒預計出席人數。採訪通知強調集會為民間自發，不代表任何組織、部門立場。

公務員8／2集會 傳達市民聲音 法新社
公務員8／2集會 傳達市民聲音 法新社
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根據公務員守則，首長級人員、政務主任、新聞主任及警務處的紀律部隊人員，均禁止參與政治活動。報導稱，公務員事務局前局長王永平表示，只要不屬上述職系，舉辦集會表達意見並未違反條例，舉例過往公務員亦曾舉辦遊行反對減薪，是完全合法，今次集會主題為「與市民同行」，認為無大問題。

內部分化嚴重 港府面臨管治危機

另據香港01報導，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭昨出席商台節目表示，公務員內部分化情況較嚴重，連政務司司長張建宗道歉降溫都被挑戰，形容政府出現管治危機。他表示，工會收到不少文職公務員要求罷工，他呼籲同事可以緊守崗位服務市民，不可單人行動，否則職業生涯或會受到影響。但他希望政府可以成立獨立調查委員會，並表示結果會公正、公平，紀律部隊不必擔心。

反送中香港

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