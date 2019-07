傳「急病」請辭 林鄭月娥現身夏令營結業禮

2019-07-29 香港29日電



影音來源:YouTube

港府推《逃犯條例》修訂惹起極大風波,昨網上流傳特首林鄭月娥有嚴重健康問題,將「無法履行特首職務」離職,消息會於今天下午3時公布。特首辦主任陳國基回應稱信息「完全不正確」。林太昨出席青少年軍事夏令營結業禮精神奕奕。

林鄭寄語年輕人目光放遠+特首辦否認林鄭「急病」辭職 香港中國通訊社 分享 facebook

香港01引述該信息稱,林鄭月娥辭任後由政務司長張建宗接任六個月至選出新特首,信息又指,消息來源是來自政府政務官(AO)的朋友。

林鄭月娥昨在結業禮上寄語年輕人目光放遠,但沒有提及「反送中」運動。中央社引述官方消息稱,林鄭月娥表示,「在『一國兩制』的獨特優勢下,香港正受惠於國家高速發展所帶來的種種機遇。我寄望各位同學也把你們的目光放遠,多留心國家各方面的發展,並以開放的態度接觸不同的人和事,積極為自己人生增值,未來為香港、國家和世界的發展,各盡所能,作出貢獻。」

彭定康:現在補救「未算太遲」

此外,明報報導,前港督彭定康繼月初公開呼籲成立獨立委員會,他早前接受網媒「眾新聞」訪問稱,對林鄭月娥來說,現在補救仍「未算太遲」。

彭定康說,若他是林太,會再說得更清楚,「草案不單壽終正寢,而且已入土為安(The bill is not just dead but buried)」;他亦會成立一個公開、透明的獨立調查委員會,研究抗議示威背後的原因,及警方如何處理示威活動。他認為監警會並非一個合適及有足夠分量的機構可作有關調查,並不認為成立獨立調查委員會會對警方或示威者一方造成損害。