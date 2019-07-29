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傳「急病」請辭 林鄭月娥現身夏令營結業禮

2019-07-29 13:49世界日報 香港29日電

影音來源：YouTube

港府推《逃犯條例》修訂惹起極大風波，昨網上流傳特首林鄭月娥有嚴重健康問題，將「無法履行特首職務」離職，消息會於今天下午3時公布。特首辦主任陳國基回應稱信息「完全不正確」。林太昨出席青少年軍事夏令營結業禮精神奕奕。

林鄭寄語年輕人目光放遠+特首辦否認林鄭「急病」辭職 香港中國通訊社
林鄭寄語年輕人目光放遠+特首辦否認林鄭「急病」辭職 香港中國通訊社
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香港01引述該信息稱，林鄭月娥辭任後由政務司長張建宗接任六個月至選出新特首，信息又指，消息來源是來自政府政務官（AO）的朋友。

林鄭月娥昨在結業禮上寄語年輕人目光放遠，但沒有提及「反送中」運動。中央社引述官方消息稱，林鄭月娥表示，「在『一國兩制』的獨特優勢下，香港正受惠於國家高速發展所帶來的種種機遇。我寄望各位同學也把你們的目光放遠，多留心國家各方面的發展，並以開放的態度接觸不同的人和事，積極為自己人生增值，未來為香港、國家和世界的發展，各盡所能，作出貢獻。」

彭定康：現在補救「未算太遲」

此外，明報報導，前港督彭定康繼月初公開呼籲成立獨立委員會，他早前接受網媒「眾新聞」訪問稱，對林鄭月娥來說，現在補救仍「未算太遲」。

彭定康說，若他是林太，會再說得更清楚，「草案不單壽終正寢，而且已入土為安（The bill is not just dead but buried）」；他亦會成立一個公開、透明的獨立調查委員會，研究抗議示威背後的原因，及警方如何處理示威活動。他認為監警會並非一個合適及有足夠分量的機構可作有關調查，並不認為成立獨立調查委員會會對警方或示威者一方造成損害。

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