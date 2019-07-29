親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

氣候變遷熱到爆 歐洲人不裝冷氣也「凍未條」了

美加州大蒜節驚爆槍擊案！ 至少11人倒地受傷 民眾驚慌逃竄

反送中遍地開花 示威者呼喊時代革命

2019-07-29 11:01中央社 香港29日電

週末的香港因「反送中」、「反黑警」遊行，衝突由新界元朗蔓延至港島西區。元朗暴力事件後，香港警民對立升高，示威者近期喊出「光復香港，時代革命」口號，引起熱議。

28日中環遮打花園集會與「非法」遊行後，港警堅守位於港島西區西環的北京駐港聯絡辦公室，大批示威人士聚集，警察不間斷使用催淚彈，將示威群眾推至上環及中環區，雙方對峙與衝突超過6個小時，警方兵分兩路，前後包抄、驅散群眾，市區在凌晨逐漸恢復平靜。

21日夜間元朗白衣暴徒攻擊事件後，港警在元朗、屯門西鐵站加派警力，旺角、油麻地等地鐵站也可見員警巡邏。不少結束抗爭的黑衣人自動換上其他顏色上衣，示威人士在地鐵站向返回元朗的民眾提供衣服。

28日的遊行與大規模連串衝突凸顯，港警對聚眾集會遊行發出「不反對」或「反對」通知書的法律程序已形同虛設，面對數十萬人大規模活動，港府已無力處置。另外，駐港最高機構中聯辦地位不容挑釁與質疑，港府須全力維護。

2014年9月，香港掀起長達2個多月的爭民主「雨傘革命」，要求普選。4年多後，因逃犯條例修訂引發港人強烈不安全感，造成200萬人遊行的重大政治危機，再度重創港府執政威信與「一國兩制」，如今示威者高喊「光復香港，時代革命」，在網路引起議論。

元朗白衣暴徒無差別攻擊事件挑起港人「警黑勾結」舊恨，如今再添「官警黑」攜手對付參與遊行市民的新仇。法治遭侵蝕，基本人身自由與安全不保，更為反送中添柴火。

光復元朗與究警責任遊行接連未獲港警核准，未來審批反送中集會漸趨保守，不同團體仍將在8月發起多場集會活動。

反送中香港

相關新聞

反送中／上環衝突游擊混戰 至少16人受傷12人留院

2019-07-29 09:06

香港反送中衝突升級，北京會有下一步動作嗎？

2019-07-29 10:33

反送中／示威升級 人民日報挺港警：該出手就出手

2019-07-29 09:36

網傳林鄭月娥將以健康問題請辭 特首辦否認

2019-07-29 09:28

陸國務院今談香港事 港澳辦發言人將回應

2019-07-29 00:41

驅散元朗衝突 港警逮13人 遊行發起人也在內

2019-07-29 00:41

香港728集會示威 分兩路抗警 西環愈晚衝突愈烈

2019-07-29 00:41

第二次中聯辦鎮壓：香港警民「西環大對抗」

2019-07-29 00:26

港警第二階段驅離示威民眾 若拒絕離開將拘捕

2019-07-28 23:35

示威者永安對開天橋上擲路牌 警再放催淚彈

2019-07-28 22:57

香港上環如戰場 警民嚴重衝突對扔催淚彈和磚頭

2019-07-28 22:57

元朗遊行申請人鍾健平被捕 晚上遭押回住所搜查

2019-07-28 22:39

港警：上環示威者暴力升級 多處縱火

2019-07-28 21:15

港警發射催淚彈加速清場 上環有示威者流血倒地

2019-07-28 20:41

澳門宣布：外港及氹仔往來香港上環渡輪暫停

2019-07-28 20:23

回應香港局勢 北京國新辦29日舉行記者會　

2019-07-28 20:10

香港示威群眾佔據銅鑼灣 警方西環發射催淚彈

2019-07-28 19:27

反送中反黑警遊行 群眾包圍中聯辦

2019-07-28 18:55

撇中聯辦 反送中港人突襲遊行至銅鑼灣

2019-07-28 17:46

中環集會變遊行 示威者包圍警察總部

2019-07-28 17:20

反送中／集會變自主遊行 示威者攻占金鐘道喊光復香港

2019-07-28 17:03

學者籲抗爭見好就收 「北京一旦動武 西方不會來救」

2019-07-28 16:15

積怨已久！港民怒火燒向北京 遷怒在港內地人

2019-07-28 16:14

香港危機！歐媒認北京受嚴重挑戰

2019-07-28 16:11

光復元朗？元朗靠近大陸 大多親中

2019-07-28 16:09

反送中╱怒吼「黑警可恥」！遮打集會人潮往灣仔前進

2019-07-28 16:01

香港民眾遮打花園集會 若上環有集會也支持

2019-07-28 15:45

反送中／抗議警方開槍驅散 港民遮打集會追究責任

2019-07-28 15:06

憂再被蛋洗漆攻 中聯辦「中共國徽」加裝保護膠板

2019-07-28 14:32

反送中／申請「光復元朗」遊行失敗 發起人被帶走調查

2019-07-28 14:24

反送中／民眾自力救濟 200民眾組「義勇軍」護市民　

2019-07-28 14:19

反送中／抗爭浪潮下 林鄭喊話年輕人：把目光放遠

2019-07-28 13:51

影／元朗23傷 港民今中環集會

2019-07-28 13:21

反送中／8男女港鐵車廂持伸縮棍 涉藏攻擊性武器被捕

2019-07-28 12:35

反送中／衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用

2019-07-28 12:15

反送中／當元朗黑夜不再是電影情節

2019-07-28 11:04

反送中／港城大電台記者中催淚彈三級燒傷 擬向警索償

2019-07-28 10:47

反送中／元朗23傷 蔡適應：以香港為鑑 守護台灣民主自由

2019-07-28 10:38

意有所指？港政務司長：再大風雨後總有晴天

2019-07-28 09:55
看更多

熱門文章

不只蓋比賽場館！陸首辦冬奧連高鐵都鋪好了 一次進步30年

2019-07-28 20:48

積怨已久！港民怒火燒向北京 遷怒在港內地人

2019-07-28 16:14

反送中反黑警遊行 群眾包圍中聯辦

2019-07-28 18:55

港警：上環示威者暴力升級 多處縱火

2019-07-28 21:15

學者籲抗爭見好就收 「北京一旦動武 西方不會來救」

2019-07-28 16:15

反送中／衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用

2019-07-28 12:15

反送中／集會變自主遊行 示威者攻占金鐘道喊光復香港

2019-07-28 17:03

港警發射催淚彈加速清場 上環有示威者流血倒地

2019-07-28 20:41

香港示威群眾佔據銅鑼灣 警方西環發射催淚彈

2019-07-28 19:27

香港728集會示威 分兩路抗警 西環愈晚衝突愈烈

2019-07-29 00:41

大陸外匯存底貨幣結構 美元占比大減跌破六成

2019-07-29 00:44

港警第二階段驅離示威民眾 若拒絕離開將拘捕

2019-07-28 23:35

回應香港局勢 北京國新辦29日舉行記者會　

2019-07-28 20:10

香港上環如戰場 警民嚴重衝突對扔催淚彈和磚頭

2019-07-28 22:57

李鵬高規格告別式 評論：定性六四影射香港

2019-07-28 11:07

反送中╱怒吼「黑警可恥」！遮打集會人潮往灣仔前進

2019-07-28 16:01

元朗遊行申請人鍾健平被捕 晚上遭押回住所搜查

2019-07-28 22:39

反送中停不了 港島西區入夜陷游擊戰

2019-07-28 22:44

鹹濕男跟蹤短裙女入電梯 直接蹲下掀裙偷窺

2019-07-29 09:26

反送中／8男女港鐵車廂持伸縮棍 涉藏攻擊性武器被捕

2019-07-28 12:35

反送中／抗爭浪潮下 林鄭喊話年輕人：把目光放遠

2019-07-28 13:51

恐最後一次合法 反送中擠爆遮打花園自主遊行

2019-07-28 16:35

人行築牆 防銀行被當「提款機」

2019-07-28 23:22

澳門宣布：外港及氹仔往來香港上環渡輪暫停

2019-07-28 20:23

示威者永安對開天橋上擲路牌 警再放催淚彈

2019-07-28 22:57

反送中／申請「光復元朗」遊行失敗 發起人被帶走調查

2019-07-28 14:24

全球規模最大3D列印建築群上海開建 預計年底完工

2019-07-29 00:05

北京瞭望／香港經濟陰謀論五部曲…

2019-07-29 01:32

反送中／抗議警方開槍驅散 港民遮打集會追究責任

2019-07-28 15:06

香港危機！歐媒認北京受嚴重挑戰

2019-07-28 16:11

撇中聯辦 反送中港人突襲遊行至銅鑼灣

2019-07-28 17:46

草原變現代都市 藏族牧牛青年陷經濟困境

2019-07-28 11:43

陸國務院今談香港事 港澳辦發言人將回應

2019-07-29 00:41

憂再被蛋洗漆攻 中聯辦「中共國徽」加裝保護膠板

2019-07-28 14:32

港警在西環多處清場 施放多枚催淚彈

2019-07-28 19:38

香港回歸以來首次！港澳辦今開記者會 顯示北京已定調

2019-07-29 10:48

李鵬遺體今火化 北京天安門廣場降半旗

2019-07-29 09:18

陸3D列印建築 拚全球最大

2019-07-29 00:14

影／廣州變態男蹭女自摸 女網友錄影當面怒嗆

2019-07-28 18:29

反送中／上環衝突游擊混戰 至少16人受傷12人留院

2019-07-29 09:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top