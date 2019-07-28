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香港危機！歐媒認北京受嚴重挑戰

2019-07-28 16:11世界日報 編譯中心／綜合27日電

香港修改逃犯條例引發的反送中風潮持續擴大，歐洲媒體認為國際金融中心香港已陷入嚴重危機，對中共統治者帶來嚴重挑戰。

中央社報導，繼7月26日約有2500位香港航空界從業員聚集機場，播放警民衝突的新聞片段，27日香港民眾更發起「光復元朗」遊行，稱近29萬人上街，示威者晚間與警方在西鐵元朗站對峙，警方強勢驅離，有示威者中彈倒地，受到歐洲媒體關注。

比利時晚訊報（Le Soir）27日以圖文方式報導香港防暴警察向民眾發射催淚彈，說明這是香港市民抗議上週有民眾遭遇不明人士襲擊後的最新示威活動，民眾蜂擁至元朗地鐵站及鄰近街道，大批警力到場，許多商店關門。

報導引述一名參與遊行者表示，這不是非法聚會，他是以個人身分來表達想法，另一位參與者則說前來抗議，是因為她想表達「我們並不害怕」。

歐洲新聞台（Euronews）則報導指出，包括機場群聚事件以及在元朗的大型抗議活動，顯示自1997年回歸中國的香港已捲進嚴重的政治危機，而近月餘來愈來愈激烈的抗議活動，是對北京統治者一項嚴重的挑戰。

比利時自由報（La Libre）除報導「光復元朗」遊行，更指出身為國際金融中心的香港近期已陷入嚴重危機，除了民眾發起對政府的巨大和平抗議外，也有激進的抗議者與警察爆發衝突。

自由報進一步說明，民眾抗議活動源自拒絕修改逃犯條例，認為這將允許異議人士等引渡至中國，隨後民意訴求擴大至更廣泛的民主改革要求，包括實行真普選。

香港示威遊行未平 歐媒關注嚴重挑戰北京 路透社
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香港示威遊行未平 歐媒關注嚴重挑戰北京 路透社
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反送中香港
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