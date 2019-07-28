光復元朗？元朗靠近大陸 大多親中

2019-07-28 16:09 世界日報 中國新聞中心／綜合報導



逾28萬香港市民參加「光復元朗」遊行，當地商家食肆下午起關門，許多元朗居民選擇留在家中以策安全。 路透 分享 facebook 香港過去的遊行抗爭都在港島的中環金鐘政府總部一帶，最近位於新界的元朗成為家喻戶曉最新衝突地。元朗地處偏僻，還保留很多鄉村，民風淳樸，親中建制派的「愛國愛港」村民居多數。

元朗因21日晚上的「白衣人」無差別攻擊乘客與市民，導致至少45人受傷，躍上國際媒體版面。連日來各方指責以元朗村民組成的「白衣人」是主要的攻擊者，且有黑幫背景；示威民眾指控警方與黑幫勾結，指控建制派議員何君堯與「白衣人」合作攻擊民眾。

被襲擊的市民與示威民眾把27日的遊行稱為「光復元朗」，就是想去除黑幫對香港的影響，但元朗村民明顯感受威脅，村民稱若示威者攻擊村落祠堂和村民，他們一定會「保家衛族」。

元朗算是香港目前僅存幾處還保有鄉村型態的地區，除了天水圍和元朗市中心有高樓住宅，其餘地區多是圍村和平房。

從地緣上看，元朗靠近大陸，與大陸連結頗深，地方勢力是親中派，支持建制派、支持北京的「一國兩制」，是典型的「愛國愛港」人士。

香港建制派控制了元朗區議會中大部分的議席，以前曾有一些香港非建制派組織曾到當地舉行遊行，但幾乎都爆發肢體衝突，包括2015年的「反水貨客」遊行，當時矛頭對準元朗一帶的水貨客，結果也釀成衝突，有38人被捕。

在香港，一般住家懸掛中國的五星紅旗並不常見，但在元朗鄉村卻是不難找到長年掛五星旗的民宅。