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學者籲抗爭見好就收 「北京一旦動武 西方不會來救」

2019-07-28 16:15世界日報 中國新聞中心／綜合報導

香港反送中抗爭持續，進入周周遊行、遍地開花階段。史丹佛大學胡佛研究院高級研究員戴雅門（Larry Diamond）近日接受紐約時報專訪時，擔憂香港反送中抗爭運動漸趨激進化。他認為，反送中抗爭者應見好就收，著眼於更長遠的目標並作準備。

戴雅門是國際知名政治學者，長期研究民主轉型，多年來追蹤和關注香港發展變化。他表示，反送中運動的漸趨激進化，令他感到憂慮，「當你轉向暴力，總是會失去一些原本對於運動的支持」。而民主轉型運動的歷史一再顯示，如果運動拋棄了非暴力的策略，成功贏得民主轉型的機會就會大大降低。

談到北京的可能作為，戴雅門表示，北京是一個有能力使用強力鎮壓的政權，「人們應該明白，如果無限期繼續下去，到了某個時點，中國領導層可能會認為這種無盡頭的抗議是對其權威和地位的肆意挑釁和羞辱」。

戴雅門說，「一旦北京決定動用軍隊，或者一些與本地安全機器相結合的手段以掌控局勢」，「西方社會沒有人能騎著馬來拯救這些香港民主人士，我們沒有能力也沒有法律地位進行干預」。所以，這讓他非常擔心。

他表示，他很欽佩這場民主運動和年輕抗爭者的熱情，但建議他們「要有一個度的概念、戰略眼光的概念」，對於動員的策略管控，有時候需要降溫，而非升級。如果持續激進化，這場運動可能會面臨得而復失一些成果以及已經積累的道德優勢的風險。

戴雅門對香港抗爭者的建議是，應該宣布運動取得一定勝利，進行著眼於更長期目標的談判，並為之後的區議會選舉（今年11月舉行）以及立法會選舉（明年舉行）積極準備。

憂抗爭激進化 學者籲「見好就收」 法新社
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憂抗爭激進化 學者籲「見好就收」 路透社
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反送中香港
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