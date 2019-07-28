積怨已久！港民怒火燒向北京 遷怒在港內地人

2019-07-28 16:14 世界日報 編譯中心／綜合27日電



香港的抗議活動越來越多地直接將矛頭指向北京。香港民眾的怒火，正在從香港領導層轉向中聯辦以及大量湧入香港的內地人。

德國之聲報導，在北京接管香港20多年後，許多年輕的香港抗議者表示，他們已經受夠了，並且對內地的憤怒越來越強烈──這既包括內地政府也包括內地人。

社會學者成名(Dixon Sing)分析說，多年以來，北京政府染指這個在文化和語言上與內地截然不同的國際都市，令香港人感到挫敗，而這輪抗議是港人這種沮喪情緒的最新體現。

成名對法新社說，「人們普遍認為，香港政府與北京狼狽為奸，互相勾結，企圖通過各種政策來殖民化這座城市，或者說，將香港大陸化。」他認為：「香港人強烈地感覺到，北京的殖民統治在香港已經無所不在。這些憤怒積蓄已久，終於爆發出來。」

自1997年香港以來，大約有100萬內地人移民到香港。在這個人口數量為730萬、住房擁擠且房價畸高的城市，這些外來移民必然與本地人發生摩擦。

近年來每天都有內地遊客和商人大量湧入，進一步加劇了這種緊張關係。內地遊客堵塞街頭，而且迫使本地家庭經營的小商店因為房租高漲而關門歇業。

在香港高校中，大約15-18％的大學生來自內地。很多內地學生畢業之後留下來，與當地人競爭本來就不充裕的工作崗位。

在這個以粵語為主導的城市裡，普通話越來越多地進入了街道、學校、電影院、商場和辦公場所。

近年來，一些香港人使用負面詞匯羞辱內地人，比如稱之為「蝗虫」。在這裡，對說普通話人士的偏見和敵意並不少見。

香港政府沒有能夠化解這些敵意，而他們對北京政府的惟命是從，加深了香港人和內地人的兩極分化。

最近，在支持警察和政府的集會中，可以看到許多內地人參加，許多中國國旗在舞動。在新聞和信息受到嚴厲審查的中國內地，香港抗議運動被描述為暴力行為，是外國敵對勢力破壞祖國的陰謀。

不過，也有很多抗議者試圖以更加平和的方式和內地人接觸。本月初，數千抗議者前往中國遊客聚集地尖沙咀遊行，試圖向內地居民解釋香港抗議活動的真相。