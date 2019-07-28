反送中／民眾自力救濟 200民眾組「義勇軍」護市民

2019-07-28 14:19 香港01 記者楊婉婷、陳蕾蕾、余睿菁／報導



網民籌組的「義勇軍」以紅帶為記。香港01記者陳蕾蕾／攝影 分享 facebook 反《逃犯條例》修訂活動已近個半月，遊行運動遍地開花，雖然「光復元朗」遊行獲發反對通知書，但數千市民自發到元朗「步行」，而今次活動亦首現網民自發組成的「義勇軍」，以紅帶為記，人數逾200人，組成目的是保護示威者，主要作哨戒、護衛，並不會施行暴力或針對警察，只是當有滋事份子出現時，主動保護示威者、記者、急救員安全離開。

人數逾200人 來自18區

一名不願具名的大學生指，早於元朗721暴力事件前，他們以網絡力量動員，在各大網上討論區如「連登」、「高登」等籌組「義勇軍」的義工團體，惟當時未有確實編制及行動模式。當元朗白衣人毆打民眾事件發生後，幹部及成員認為要加快籌組的腳步，至今日「義勇軍」首次出現在大型公眾活動，人數逾200人，來自港九18區。他們亦在元朗西鐵站B出口近南邊圍村一帶派發紅帶，希望募集有防護裝備的市民加入。

他重申，「義勇軍」的行動只會以哨戒、護衛為主，遊行其間會防止有襲擊示威者事件發生，希望大家維持遊行路線前行；遊行結束後，會到各西鐵站出入口戒備，一旦有滋事份子出現，他們會擋在出入口前，助示威者安全離開。若示威者未能自行離開，他們會帶示威者循他們預先計劃好的撤離方案離開。有網上聲音提出衝擊圍村地方，義勇軍表示會作出制止，希望有關人士恢復理智，但表明他們亦是「戰友」，「絕不缺席」。

網民籌組的「義勇軍」。香港01記者陳蕾蕾／攝影 分享 facebook

裝備包括頭盔、長遮、對講機

由於他們的目的是護衛，「我們不會傷害人，更不會施行暴力，我們不是香港警察，只是要保護示威者」，故他們的裝備以防護為主，例如頭盔、雨傘等。現場所見，義勇軍裝備包括頭盔、長遮、對講機等。

亦有示威者以不同方式參與活動，居住在元朗的陳先生在水邊圍遊樂場參與宗教活動，以樂器嗩吶吹奏「哈利路亞」，他認為任何宗教的目標皆是「向善」，故不同的宗教活動皆可互相融合。7月21日當晚他亦在元朗站現場，目擊市民跪地請求消防員救援，惟消防亦因為安全理由未能進入，他認為消防是基於救人亦要以安全為優先的原則。他又提到，社會分化，不同派別的人思想變得更極端，是因為網上會過濾資訊，令雙方只看到自己想看的內容，呼籲市民理性思考。

陳女士帶同孫女「上街」，直言721當日警察的處理方法欠佳，她自己在半山工作，若半山有事發生，相信警方會很快封路，會派出足夠警力處理。然而，元朗警察的處理方法不公道，猶如歧視元朗。日後孫女長大後，亦會盡力教育她，讓她全面了解香港發生什麼事。

Alvin一家四口亦到元朗出席活動，他本人不贊成任何暴力，但元朗721事件令他覺得孩子未來沒希望，其間激動落淚。他指自己「政治冷感」，但反對暴力，亦不滿警察不作為。本來擔心元朗活動會有危險，但見到人數眾多，相信會安全，一旦發生衝突，妻子會帶同子女先行離開。他又指，5歲長女開始懂事，希望帶她前來感受社會氣氛。至於政務司司長張建宗道歉一事，Alvin認為政府內部未達共識，希望政府盡快做事解決現有情況，批評現時社會陷入撕裂狀況，不僅是家人政見不同，甚至坐車都會有人因政見問題起爭執。當他想到外出要穿什麼顏色衣服時也要考慮時，差點又哭出來。

居住在元朗的陳先生在水邊圍遊樂場參與宗教活動，以樂器嗩吶吹奏「哈利路亞」。香港01記者余睿菁／攝影 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》