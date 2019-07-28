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反送中／當元朗黑夜不再是電影情節

2019-07-28 11:04中央社 香港特稿

香港反送中支持者昨天在元朗遊行，有反對遊行人士（中）持刀傷人，一旁民眾合力制伏傷...
香港反送中支持者昨天在元朗遊行，有反對遊行人士（中）持刀傷人，一旁民眾合力制伏傷人者。（中央社）
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「光復元朗」遊行在香港警察催淚彈強力驅離下落幕，外界最憂心的白衣人與黑衣人火拚衝突場面沒有出現，但近乎無政府狀態的元朗黑夜，讓人卻步。

20多萬港人未經警方核准下散步元朗，人群裡傳出警方下午5點鐘開始使用催淚彈，大批市民口耳相傳依序由西鐵朗屏站離開。但誓要討回公道的年輕黑衣示威者戴上頭盔、眼罩和防毒面具，沒打算走，快速包圍南邊圍和西邊圍兩處被指白衣人聚集的圍村，警察已荷槍持盾待命。

「光復元朗」迥異於港島中環至銅鑼灣一帶的「雨傘革命」或「反送中」遊行，因為那裡是人家的地盤。元朗是建制派大本營，親中與民主政治語言未必說得清楚，但「保家衛族」是圍村裡的傳統。香港媒體報導，村內上百白衣人武器齊備，準備上陣。

遊行群眾痛斥「官、鄉、警、黑」勾結，元朗街坊對此早見怪不怪。遊行前，示威人士散發地圖，呼籲群眾切勿「逛到圍村裡」。入夜後，兩百多名年輕黑衣人把守撤退路線，確認與鎮暴警察對峙數小時的示威者安全離開，但堅持撐到最後一刻的示威者退到元朗西鐵站還是遭警方「速龍小隊」痛擊清場。

數度採訪反送中的台灣記者事後發簡訊問道「原來你們也會怕。」只能無奈回應「入夜就不一樣了。」元朗示威能在晚間10點後落幕，警方強力驅離是因素之一，暗黑街頭的無政府狀態讓人退避三分才是主因。採訪期間，還沒接近圍村正門，已有人數度在耳邊勸諭「不要靠近！」

元朗西鐵站無差別攻擊事件挑起香港複雜的地域情結，當政治無法解決的，就動手吧！

警方施放催淚彈期間，位在前線的香港記者又成重災區，多人中彈受傷，被拖到後方。一群年輕人在行動前警告，「你們真的要小心啊！白衣人專打記者，警察也不會理你。」

激戰元朗後，未必認識彼此的年輕黑衣人在地鐵站高呼「香港加油」，擊掌相約「明天見」。週末抗爭已是香港行事曆的定數，今天中環下午還有一場「非法」遊行。

香港元朗白衣人暴力事件後，反送中支持者昨天發起「光復元朗」遊行。 （中央社）
香港元朗白衣人暴力事件後，反送中支持者昨天發起「光復元朗」遊行。 （中央社）
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反送中香港
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