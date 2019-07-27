警方反對元朗遊行！市民塞車買老婆餅、「誦經唸佛」辦超渡儀式

2019-07-27 20:59 香港01 記者吳倬安、鄭秋玲、胡家欣／報導



在近下午3時，有逾百人到大馬路的恆香老餅家排隊購買老婆餅，人龍排至店外。 記者吳倬安攝 分享 facebook

警方反對三宗擬今日舉行的元朗遊行申請，不過不少市民仍堅持走入元朗，以各種方式表達對本周日（21日）西鐵元朗站白衣人襲擊乘客及居民事件的不滿。

市民各找不同原因往元朗，當中有逾百名市民到恆香老餅家買老婆餅，令店外大排長龍；亦有市民在原定集合地點水邊村遊樂場，舉行超渡儀式，誦經唸佛，原因是殯葬活動毋須申請公眾集會不反對通知書。

年輕人買恆香老婆餅

警方反對今日的元朗遊行申請，不過仍有不少市民湧入元朗及聚集大馬路一帶。在近下午3時，有逾百人到大馬路的恆香老餅家排隊購買老婆餅，由於顧客太多，他們需在店外輪候10至15分鐘才完成購買過程，現場所見不少為年輕人。

另外，下午約2時左右，有市民在元朗水邊村遊樂場發起超渡儀式，有市民吹奏樂器，誦經唸佛。天水圍居民張先生今日前來元朗區，他表示，對於周日的元朗白衣人襲擊市民事件感到十分不開心，「無差別打人，梗直無法無天。」他指，雖然擔心自身安危，但直言害怕都要走出來，「樣樣都驚，香港就無啦！」

有市民亦在遊樂場一帶舉行國務院前總理李鵬悼念會，將李鵬肖像海報放置在地上，有途經市民會特別上前踐踏。

有市民將李鵬肖像海報放置在地上，讓途經市民會任意上前踐踏。 記者梁鵬威攝 分享 facebook

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