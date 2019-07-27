與香港有關？中國NGO三人被押 被控顛覆國家政權罪

2019-07-27 15:43 世界日報 中國新聞組／北京27日電



中國公益機構長沙富能三名工作人員22日被國家安全部門人員帶走。其中，該機構負責人程淵上周去過香港，另一成員劉永澤則在推特上轉發過同情香港「反送中」的言論。

中央社報導，程淵是資深民間公益法律人士，致力維護B肝患者的就業權利、關注計畫生育政策等工作。他的哥哥程浩昨日在社群平台推特上發文表示，程淵22日上午9時被從深圳的家中帶走，目前關押在長沙市國家安全局看守所，罪名為顛覆國家政權罪。

程浩對於弟弟做了這麼多關注弱勢群體的好事，還被以如此重的罪名刑拘感到震驚不解，表示今日將前往長沙了解情況。

香港電台報導，程淵、劉永澤和長沙富能的一名吳姓員工全都因顛覆國家政權罪名，被關押在長沙市國家安全局看守所。因為三人在入職時都已預備了律師委託書，目前都有律師協助。其他員工擔心會被捕，暫停機構的工作。

據人在美國的長沙富能聯合創辦人楊占青表示，在當前香港「反送中」風潮下，中國境內多名律師被警方禁止進入香港，也有非政府組織（NGO）負責人被警方以「香港最近發生了大事」而恐嚇。

報導指出，程淵上周曾赴香港處理公私事務。劉永澤的推特也曾在6月份轉發過對於「反送中」犧牲者的悼念，以及自由亞洲電台對於香港反送中遊行的報導。但目前還不知道長沙富能三人被關押的原因，和香港正在進行的反送中風潮是否有關。

除了香港因素外，中國當前收緊對NGO的管控，楊占青先前受訪時曾表示，前一段時間官方拘捕勞工類NGO從業者，可能這段時間又開始清理其他維權類NGO工作人員。