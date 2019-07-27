香港機場數千人靜坐示威 多國發布旅遊示警

2019-07-27 13:53 世界日報 特派員 世界日報 特派員 李春 ／香港報導



香港市民的抗議風潮從市區移師到機場；香港航空業界和市民26日在機場旅客入境大廳發起靜坐行動，這是赤角機場建成21年來，首度有大規模的示威活動；與此同時，香港一間醫院的醫護人員也集會示威，這也是前所未見。

針對香港機場的抗爭行動，以及還有人計畫在元朗、上環示威遊行；包括台灣、新加坡等十多個國家地區，已對香港發出旅遊示警。

26日下午抵達香港的旅客一步入機場入境大廳，就見到一片黑衣人席地而坐，他們是香港航空業界的職員，因「721」上環和元朗衝突，在機場發起「接機」靜坐行動；大會稱有2500人參與，參與人士大部分穿上黑衣。

示威行動的發起人說，至今已收集約1萬4600個來自遊客、市民及航空業界的連署，當中有5600個連署來自航空業界；他們要求港府立即採取行動，起訴元朗施襲者，並成立獨立調查委員會，徹查警方對示威者使用不當武力。

另外，香港醫護界26日下午在九龍的伊利沙伯醫院發起靜坐，有1500名醫護人員參加，譴責上周日的元朗暴力襲擊，部分人高舉寫有「黑道橫行無忌」等口號的橫額。

發起人說，元朗暴力事件無差別攻擊市民，令部分醫護人員擔心人身安全，下班後不敢回家。

香港本周六（27日）和本周日（28日），分別有兩場狀況未明又高度敏感、極可能出現嚴重衝突的遊行，即「光復元朗」遊行和上環遊行。

元朗居民鍾健平發起的27日「光復元朗」遊行，港警未核准，但鍾健平表示就算只有他一個人，也會走遊行路；26日另有四名元朗居民到元朗警署，通知警方計畫27日遊行，遊行會改變路線，人數約5萬人，暫未獲警方回應。

另有一批香港市民，發起28日到上環遊行，當日下午會由中環遮打花園遊行到上環中山紀念公園，抗議21日晚警方在上環施放多枚催淚彈、橡膠子彈和海綿彈驅散示威者。

這一遊行申請暫未獲警方回應，但位於西環的中國駐港中聯辦，在大廈外圍今早已經架設多個巨型水馬，水馬陣的出入口安裝了鐵門，有警員駐守。台灣陸委會26日再提醒民眾，稱近期香港民眾示威遊行衝突情況日趨激烈，倘前往香港，勿前往示威遊行地點，並應注意個人安全，隨時留意香港遊行相關資訊及交通影響。

數千香港市民到香港機場靜坐，抗議元朗暴力事件以及警方不作為。 (路透) 分享 facebook