暗示「堅硬決心」 安全帽成香港示威精神象徵

2019-07-27 14:25 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合26日電



一把普通的雨傘成為2014年香港占中運動的定義形象，因此這場抗議被命名為「雨傘運動」；而堅固的安全帽則迅速成為現在反政府浪潮的象徵。

在過去七個星期，示威者大規模走上街頭，從反對修訂引渡條例法案(反送中)到現在成為反政府浪潮，雖然在「雨傘運動」中已經使用了頭盔和安全帽，但在這波抗議中它們扮演一個更重要的角色。

就像雨傘一樣，安全帽既有防禦功能又有象徵意義：它們在暴力環境中保護示威者的頭部，但也暗示抗議群眾的「堅硬決心」。

香港現在甚至有人在日常活動裡也戴著安全帽，作為一種無聲抗議；例如有醫學生戴頭盔上課，有H＆M服飾公司員工在收銀台工作時戴上安全帽，也有在上班途中戴上，中文大學的民主女神像也被戴上了一頂。

特別是在7月21日新界西元朗站發生白衣人追打民眾的暴力事件後，安全帽在抗議浪潮中尤其凸顯它的重要，現在不少體育用品店貨架上的頭盔已銷售一空，甚至有零售商報稱完全缺貨。

不少示威者主要依靠所居住社區的五金店，購買安全帽和其他抗議用品，但也有其他民眾為滿足激增的需求及提供更高質量的產品，自製抗議及保護裝備；由五名志願者創辦的網站HKProtect，就提供相關裝備，希望更好地保護示威者免受警方催淚瓦斯、橡膠子彈和警棍的傷害。

香港媒體報導，不少貨運物流公司已收到中國海關的命令，停止向香港運送包括黃色安全帽、黃色雨傘和黑色T恤等商品；電子商貿平台淘寶網上的20多名商家，也被禁止向香港發送包括頭盔在內的「敏感材料」。

不過，台灣則在努力收集民眾捐贈的二手頭盔，準備運送到香港，民眾對安全帽的需求不會很快消退。

香港在過去兩個月來，示威抗議及暴力衝擊，幾已融入日常生活中，戴安全帽似乎成為日常服裝。除了他們直接的保護和象徵目的之外，給「人民安全帽」反映了自我保護的需要。如果香港人不能信任政府和警方保護人民，則人們只能自己照顧自己，就從安全帽開始。