親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

英女王接見新首相 背後這台意外成焦點

「紀律管理嚴重缺失」總統府第二波懲處 多名高階特勤記大過

政務主任打破沉默 連署信刀刀見骨籲港府改變

2019-07-27 14:28世界日報 記者李春／報導

香港局勢，重在兩頭，一在街頭，在警民對立、黑白對立之下，已經今日不知明日事；一是案頭，那是傳說由四個警察小隊重兵把守的香港禮賓府中、特首辦公桌上擺著的一大堆連署聲明、公開信等等。比各種知名人士連署還要眩目的連署信，來自公務員隊伍。

繼人稱EO港府行政主任(Executive Officer)們打破公務員隊伍的沉默，連署公開信批評特首要求撤回修例之後，再有更高層級的AO即政務主任(Administrative Officer)發聲了。

AO即政務主任，是香港政府的重要角色。入職AO不易，大約500投考者爭一個位，而去年9月報出的入職薪酬是5萬3000港元，未計其他福利和補貼。如此薪酬下還有美好的前景，AO入職後就在各決策局和部門輪轉，平均兩年換位升職，然後走向全世界最好薪酬、最好福利的高官一族。現在的特首林鄭月娥，就是從AO之路升上來的。

AO有個兩大特色，一是聽話，二是不說話，前者叫政治可信，後者叫政治中立；香港天塌下來，AO也不會有聲音。回頭看回歸後的占領中環，回歸前的六四事件，全港鬧翻天，唯有AO保持沉默。

但這回AO終於出聲。逾百名政府政務主任(AO)發連署信，指香港當下的政治危機令本應秉持政治中立的他們，在執行職務時也無法恪守中立，必須發聲。他們絕對無意挑戰公務員政治中立之原則，但如果目前困局長久不解，香港可能陷入更深的危機，期望當權者能真正與香港人同行。

這封公開信開篇即教導特首和問責高官們，要聆聽各個階層聲音、竭盡所能服務市民、守護香港核心價值。接下來一串排比，說市民的擔憂，是官員失職：多次規模空前的遊行，甚至有市民以死相諫，一眾負責的問責官員仍然視若無睹，對社會訴求無動於衷；市民的擔憂，是政府失信：元朗暴徒對手無寸鐵的平民發動無差別暴力襲擊，警隊卻未能及時出現，主事官員的回應也文過飾非；市民的擔憂，是警隊失紀：遊行示威演變成衝突等。

其進一步說，香港正處大是大非之際，不忍公務員歷經幾十年辛苦建立的形象，毀於朝夕，認為有責任發聲，「以最嚴肅、最謙卑的心情，懇求特首用心聆聽社會的聲音，正面回應民間的各項訴求」。同時呼籲所有警務人員支持成立獨立調查委員會，讓警隊能與一眾市民重建互信，向市民立下「竭盡所能維護香港法治」的榜樣。

以AO在香港政府中的角色，以這篇AO連署信的刀刀見骨，如果不是壓得管治班子轉向的最後一根稻草，則港府沒有什麼可救命的稻草了。暫時，公務員之首的政府司長現身，為元朗事件代表警察向港人道歉了。

反送中香港
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

影／路透：元朗事件前 中聯辦籲村民擊退示威者

2019-07-27 12:01

元朗遊行港警加強布防 黑衣人戴口罩開始聚集

2019-07-27 15:00

林鄭月娥等官員母校師生校友聯署 要求下台及撤回修例

2019-07-27 14:49

涉衝擊中聯辦「侮辱國徽」 港男面臨3年監禁

2019-07-27 12:43

中共黨媒： 香港反對派連串示威目標是「雙普選」

2019-07-27 14:03

示威者蒙面戴口罩…港警遮住警員號碼 防識別鎖定

2019-07-27 14:27

暗示「堅硬決心」 安全帽成香港示威精神象徵

2019-07-27 14:25

香港機場數千人靜坐示威 多國發布旅遊示警

2019-07-27 13:53

胡錫進談反送中：寧願北京不出手 等待香港跌跤後覺醒

2019-07-27 13:51

公務員反特首 學者：林鄭已難管治

2019-07-27 13:09

香港元朗情勢緊繃 3000警戒備

2019-07-27 13:04

不安的週末 香港反送中集會停不了

2019-07-27 11:06

反送中餘波盪漾 元朗下午遊行集會3000警力戒備

2019-07-27 10:26

元朗襲擊事件 中聯辦否認涉入

2019-07-27 00:37

台、星也發出旅遊示警 香港觀光住房率重創

2019-07-27 00:31

香港接連抗議 美：不須軍隊介入 盼陸做正確的事

2019-07-27 00:27

譴責元朗白衣人攻擊 罕見！香港醫界1500人抗議

2019-07-27 00:23

三上悠亞女團 取消赴港見面會

2019-07-27 00:20

抗議元朗暴力 香港機場逾4000人靜坐

2019-07-27 00:16

港政務司長向市民道歉 引發港警反彈

2019-07-26 22:41

港鐵237名列車長實名連署 促港鐵向乘客道歉

2019-07-26 22:17

維持禁制 光復元朗27日遊行上訴失敗

2019-07-26 22:01

港政務司長就警方處理元朗襲擊事件道歉

2019-07-26 21:59

香港局勢動盪 「三上悠亞」女團取消香港行

2019-07-26 21:16

香港伊利沙伯醫院1500醫生護士靜坐 譴責暴力

2019-07-26 20:29

香港元朗濺血 民眾穿黑衣：夜晚回家當然會怕

2019-07-26 19:52

抗議元朗暴力事件 香港機場聚集2500人「接機」

2019-07-26 18:32

元朗事件後 香港航空界機場集會爭取國際關注

2019-07-26 17:53

元朗無差別襲擊背後：官商鄉黑與全球資本主義

2019-07-26 16:58

俠客島暗諷帝吧「出師未捷身先死」 犯眾怒急刪文

2019-07-26 16:43

元朗襲擊事件後，北京的下一步動作？

2019-07-26 16:09

特區政府已到「不能管治」地步 鍾國斌：林鄭若不勝負荷應離開

2019-07-26 16:05

占中7警毆人案上訴結果 2人撤罪5人獲減刑

2019-07-26 15:48

不滿德國親近反送中 中方官員當面怒斥30分鐘

2019-07-26 15:27

大和報告：若香港實施戒嚴 將觸發資本外流及人才外逃

2019-07-26 14:56

反送中延燒到香港機場 航空界從業員集會吶喊「撤回」

2019-07-26 14:35

元朗事件那晚，我坐上了「廝殺列車」

2019-07-26 14:23

反送中衝擊香港旅遊業 示威區酒店7月入住率跌逾10%

2019-07-26 13:38

元朗禁遊行 港網友反諷：改成追悼李鵬

2019-07-26 13:20
看更多

熱門文章

抗議元朗暴力事件 香港機場聚集2500人「接機」

2019-07-26 18:32

徐曉冬代替大陸選手道歉：從武林上來說 館長做得沒錯

2019-07-27 12:12

母腦出血亡器捐救5人 兒寫信給受捐者：多帶我媽看這大千世界

2019-07-27 08:03

抗議元朗暴力 香港機場逾4000人靜坐

2019-07-27 00:16

香港伊利沙伯醫院1500醫生護士靜坐 譴責暴力

2019-07-26 20:29

我陸委會與多國 紛對香港發出旅遊示警

2019-07-26 19:36

港政務司長向市民道歉 引發港警反彈

2019-07-26 22:41

香港局勢動盪 「三上悠亞」女團取消香港行

2019-07-26 21:16

上廁所見獨特L型馬桶！他心動PO網詢問 網全歪樓：當餐桌用

2019-07-26 19:42

不安的週末 香港反送中集會停不了

2019-07-27 11:06

元朗事件後 香港航空界機場集會爭取國際關注

2019-07-26 17:53

中國NGO三人被控顛覆國家政權 香港因素受矚

2019-07-26 17:34

廣東男童河邊玩耍 發現白堊紀晚期恐龍蛋化石

2019-07-27 09:14

不滿德國親近反送中 中方官員當面怒斥30分鐘

2019-07-26 15:27

陸外交部：駐港部隊是維護香港繁榮穩定的「定海神針」

2019-07-26 17:12

港鐵237名列車長實名連署 促港鐵向乘客道歉

2019-07-26 22:17

特區政府已到「不能管治」地步 鍾國斌：林鄭若不勝負荷應離開

2019-07-26 16:05

批香港民陣 中國外交部：勾結外部勢力沒好下場

2019-07-26 20:00

俠客島暗諷帝吧「出師未捷身先死」 犯眾怒急刪文

2019-07-26 16:43

台、星也發出旅遊示警 香港觀光住房率重創

2019-07-27 00:31

繞台演訓？ 4艘中共軍艦穿越宮古海峽駛向太平洋

2019-07-27 11:39

影／路透：元朗事件前 中聯辦籲村民擊退示威者

2019-07-27 12:01

香港元朗濺血 民眾穿黑衣：夜晚回家當然會怕

2019-07-26 19:52

譴責元朗白衣人攻擊 罕見！香港醫界1500人抗議

2019-07-27 00:23

孫楊「藥」風波 國際頒獎台上「照」不住

2019-07-27 06:38

香港接連抗議 美：不須軍隊介入 盼陸做正確的事

2019-07-27 00:27

中美新一輪經貿磋商為何從北京移師上海？

2019-07-26 22:52

反送中餘波盪漾 元朗下午遊行集會3000警力戒備

2019-07-27 10:26

陸半導體大基金 9,200億到位

2019-07-27 01:44

維持禁制 光復元朗27日遊行上訴失敗

2019-07-26 22:01

「清明上河圖」宋朝活起來 數碼藝術再現香港

2019-07-27 10:01

大陸央視新頻道—《國防軍事頻道》 8月1日開播

2019-07-26 22:48

涉衝擊中聯辦「侮辱國徽」 港男面臨3年監禁

2019-07-27 12:43

一箭雙星！大陸民營火箭首次發射成功

2019-07-26 15:32

連儂牆現台北鬧區撐香港 2小時後遭拆除

2019-07-27 03:01

胡錫進談反送中：寧願北京不出手 等待香港跌跤後覺醒

2019-07-27 13:51

中共黨媒： 香港反對派連串示威目標是「雙普選」

2019-07-27 14:03

港政務司長就警方處理元朗襲擊事件道歉

2019-07-26 21:59

香江風情／AO發聲 港府待變

2019-07-27 00:44

元朗襲擊事件 中聯辦否認涉入

2019-07-27 00:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top