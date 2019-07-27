政務主任打破沉默 連署信刀刀見骨籲港府改變

2019-07-27 14:28 世界日報 記者 世界日報 記者 李春 ／報導



香港局勢，重在兩頭，一在街頭，在警民對立、黑白對立之下，已經今日不知明日事；一是案頭，那是傳說由四個警察小隊重兵把守的香港禮賓府中、特首辦公桌上擺著的一大堆連署聲明、公開信等等。比各種知名人士連署還要眩目的連署信，來自公務員隊伍。

繼人稱EO港府行政主任(Executive Officer)們打破公務員隊伍的沉默，連署公開信批評特首要求撤回修例之後，再有更高層級的AO即政務主任(Administrative Officer)發聲了。

AO即政務主任，是香港政府的重要角色。入職AO不易，大約500投考者爭一個位，而去年9月報出的入職薪酬是5萬3000港元，未計其他福利和補貼。如此薪酬下還有美好的前景，AO入職後就在各決策局和部門輪轉，平均兩年換位升職，然後走向全世界最好薪酬、最好福利的高官一族。現在的特首林鄭月娥，就是從AO之路升上來的。

AO有個兩大特色，一是聽話，二是不說話，前者叫政治可信，後者叫政治中立；香港天塌下來，AO也不會有聲音。回頭看回歸後的占領中環，回歸前的六四事件，全港鬧翻天，唯有AO保持沉默。

但這回AO終於出聲。逾百名政府政務主任(AO)發連署信，指香港當下的政治危機令本應秉持政治中立的他們，在執行職務時也無法恪守中立，必須發聲。他們絕對無意挑戰公務員政治中立之原則，但如果目前困局長久不解，香港可能陷入更深的危機，期望當權者能真正與香港人同行。

這封公開信開篇即教導特首和問責高官們，要聆聽各個階層聲音、竭盡所能服務市民、守護香港核心價值。接下來一串排比，說市民的擔憂，是官員失職：多次規模空前的遊行，甚至有市民以死相諫，一眾負責的問責官員仍然視若無睹，對社會訴求無動於衷；市民的擔憂，是政府失信：元朗暴徒對手無寸鐵的平民發動無差別暴力襲擊，警隊卻未能及時出現，主事官員的回應也文過飾非；市民的擔憂，是警隊失紀：遊行示威演變成衝突等。

其進一步說，香港正處大是大非之際，不忍公務員歷經幾十年辛苦建立的形象，毀於朝夕，認為有責任發聲，「以最嚴肅、最謙卑的心情，懇求特首用心聆聽社會的聲音，正面回應民間的各項訴求」。同時呼籲所有警務人員支持成立獨立調查委員會，讓警隊能與一眾市民重建互信，向市民立下「竭盡所能維護香港法治」的榜樣。

以AO在香港政府中的角色，以這篇AO連署信的刀刀見骨，如果不是壓得管治班子轉向的最後一根稻草，則港府沒有什麼可救命的稻草了。暫時，公務員之首的政府司長現身，為元朗事件代表警察向港人道歉了。