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示威者蒙面戴口罩…港警遮住警員號碼 防識別鎖定

2019-07-27 14:27世界日報 編譯盧炯燊／綜合26日電

香港反政府示威及暴力活動持續升級，暴力示威者戴上口罩蒙面掩飾身分，而警方則故意隱藏警員號碼，使得身分與面部識別已成為雙方的武器。

紐約時報報導，示威者用口罩掩面，是因為擔心警方使用攝錄機及其他顏面識別工具，挑出目標展開搜捕；而警方則擔心警察的個人及家人的資料遭公開，其中一個在社交應用程式Telegram的頻道，就專門發布防暴警察及其家人的個人信息。

目前這個頻道有超過5萬個訂閱者，並以粗俗和卡通化的方式提倡暴力；而親政府人士則同樣利用類似程式，以類似的方式來揭露暴力示威者的身分。

上周一名29歲張姓示威者被捕，但他否認是警方所說這個仇警頻道的創始人及管理人，他認為之所以成為警方目標，是因為他開發了一個工具，可以將防暴警察的照片逐一比較，找到匹配後就可公開，不過他表示後來放棄這個項目。

他是一名就讀電腦科技的大學生，他上月在臉書視頻中展示這種工具，可以根據網上發布的照片來識別警察，但他聲稱沒有繼續研究這個項目，原因是時間不足。

香港當局一直表示，在使用面部識和收集其他生物識數據方面，一直有嚴格的隱私控制；但經過近兩個月的暴力衝突，香港政府現時這種努力的程度是否有所改變，外界並不清楚，但有人相信警方已使用其他人面識別技術方法來追捕示威者。

根據張姓示威者的說法，他是7月18日中午，即創建了Telegram頻道11天後，在一個商場被便衣警探帶走，並試圖打開他的手機，但他及時啟動手機禁止面部識別登入；他強調警方無權查看他的手機。

他聲稱在警察局內遭粗暴對待，後來警方到他家中，使用裝有駭客軟件的USB打開他的電腦，經十多小時扣留後暫時獲釋。他強調不知道警方是如何認出他；他表示，感覺獲釋後一直受到跟蹤。

警方向紐約時報證實有這個調查，但拒絕進一步置評。

但香港警方指出，已收到800多起警察及其家屬報稱因個資被公開而遭到滋擾；警方迄今已逮捕了八人，控以未經批准披露個人資訊。

香港最近流行戴口罩和頭盔，以免身分遭到識別，被鎖定身分。 (美聯社)
香港最近流行戴口罩和頭盔，以免身分遭到識別，被鎖定身分。 (美聯社)
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香港最近流行戴口罩和頭盔，以免身分遭到識別，被鎖定身分。 (美聯社)
香港最近流行戴口罩和頭盔，以免身分遭到識別，被鎖定身分。 (美聯社)
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