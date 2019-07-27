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公務員反特首 學者：林鄭已難管治

2019-07-27 13:09世界日報 香港新聞組／香港27日電

香港已有來自不同政府部門超過320名公務員連署，要求特首林鄭月娥回應「反送中」五大訴求，否則不排除罷工。有學者指出，公務員連署反對「史無前例」，反映林鄭已難以管治。

明報報導引述香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強說，數百名公務員參加連署是「史無前例」的事，反映林鄭月娥「已到難以管治的地步」，預料會促使北京當局考慮是否撤換特首。

蔡子強認為21日的元朗襲擊事件是「分水嶺」，引發大批公務員發聲。他批評林鄭停留在舊思維，以為政府讓步後以「龜縮」態度應對能漸息民憤；但政府已多次錯過平息民憤時機，他懷疑即使成立獨立調查委員會，都不足以解決危機。

香港明報昨天也發出社評，呼籲政府應該回應民間訴求，正式撤回《逃犯條例》修例以及成立獨立調查委員會，好讓公務員團隊能專心服務市民。

社評強調，政府管治要靠公務員維繫，公開信事件牽涉到政治立場原則問題，爭議在所難免，然而公務員系統出現躁動，對政府肯定是一個嚴重警號。公務員採取工業行動（罷工）有可能影響市民，必須三思，不過「解鈴還須繫鈴人」。

香港電台報導，一批公務員向林鄭月娥發表公開信，表示如果政府繼續漠視民意，將會發起具體工業行動。負責人說，至今已有超過320名來自不同部門的公務員參與連署。

負責人並表示，他們已聯絡其他發起連署的團體，包括此前連署呼籲港府的500名行政主任職級人員，商討下一步行動。

針對公務員連署不排除罷工，公務員事務局回覆指出，公務員必須盡忠職守，堅守法治，行事客觀，不偏不倚，相信同事會繼續為市民服務。

公務員工會昨天也呼籲公務員認清自己的身分，保持政治中立及支持政府依法施政。

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