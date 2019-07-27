新界元朗圍村 傳統和民主仍有距離

2019-07-27 12:04 中央社 香港27日電



香港元朗暴力事件後，元朗「圍村」暴力人士成為外界指責對象。新界地區特殊的村落文化與土地政策和港島、九龍地區差異甚大，港人追求民主過程中，更凸顯其間的差距。

位於香港新界西的元朗，近日因白衣人攻擊事件成為國際媒體關注焦點，港警反對727「光復元朗」遊行，但仍有網友要上街。元朗自港英政府時期延用至今的丁屋政策和原居民圍村傳統文化與社會現象，也成為話題。

來港觀光客多以港島和九龍為旅遊地區，少有機會前往英國百多年前租借的新界。事實上，許多香港民眾也未必了解接近港中邊界，如今已大規模開發的新市鎮，大批中國新移民遷入的新界區內，當中錯綜複雜的政治、利益、土地和貧窮問題。

元朗西鐵站白衣人攻擊事件後，有輿論指「官民警黑」攜手合謀，警方半夜前往元朗南區圍村外調查，村內村外都形勢緊繃。

當傳統的「保族為民」對上「民主自由」訴求，表面上是白衣人向遊行結束返家的黑衣人動手，背後牽扯區內利益和長期土地爭執，結果造成元朗商家關門，居民出門還得考慮衣服顏色，網路謠言四起，山雨欲來風滿樓。

新界地區的「丁屋」是指原居民成年男性一生中可建一棟樓高約7.5公尺，共3層，每層約20坪的無電梯、無公設的公寓式住屋，在寸土寸金的香港算寬敞的居住環境，這涉及當地住民利益，被稱為「丁權」。不過人口730萬的香港亟須興建價格較低的公共住宅「公屋」，區域內的元朗新市鎮和區內的天水圍新市鎮即為其中兩例。

土地審批與徵收、興建丁屋與公屋是當地利益衝突的核心，取消「丁權」觸及最敏感的神經。

「光復元朗」因21日白衣暴徒在公眾場所無差別攻擊而起，警方雖反對，遊行形同非法，但網友還是以「散步」之名「一人」參加，當眾多「一人」聚集成海，少了恐懼，多了釐清是非的勇氣。