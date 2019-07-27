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不安的週末 香港反送中集會停不了

2019-07-27 11:06中央社 香港27日電

香港元朗21日發生暴力攻擊市民事件後，這個週末接連有機場集會、光復元朗和究責港警用槍遊行等活動。在反送中運動持續和元朗事件對立激化的氛圍下，情勢充滿了不確定。

　　連續近兩個月的反送中大型示威遊行後，香港罕見的接連發生佔領立法會、沙田購物商場混亂、包圍中聯辦和元朗西鐵白衣人攻擊等事件，26號起接連3天又有連串活動，集會遊行結束後是否還有「意料之外」的意外，難以預測。

　　元朗事件後，當地選出的建制派議員何君堯家族墓碑遭破壞，墓地被噴上官黑勾結字眼，網路上充斥討回公道、以暴易暴的肅殺氣氛，港警動員3000警力戒備，反送中戰場27日首次大規模移至新界。

　　位在元郎西鐵站附近的「南邊圍」，警方事件後進行調查。光復元朗遊行隊伍可能會「經過」南邊圍，清潔人員忙著固定圍村附近行道上的石磚，圍村公所建築外用木板封住門窗，街道上貼著呼籲遊行人士克制冷靜的宣傳，區內氣氛相當緊張。

　　南邊圍的長者告訴中央社記者，「不要在這裡逗留，最好快點離開。」

　　老人家氣憤的說：「外面政治不關我們的事，都老了還能幹什麼，這些事怎麼能怪我們，很不公平。」

　　雖然香港警方已兩度反對個別人士提出的遊行申請，但集會遊行看來仍會進行的可能性極高，當地商家戰戰兢兢。

　　27日上午元朗地區商鋪雖多正常營業，但遊行行經青山公路元朗段，當地人稱元朗大馬路的路段，路面不寬，有西鐵和輕軌電車通行，業者多打算下午暫停營業，避免可能的損失。

香港機場昨天上演抗爭元朗暴力事件，有人計畫今明兩天在元朗、上環繼續示威。 （路透...
香港機場昨天上演抗爭元朗暴力事件，有人計畫今明兩天在元朗、上環繼續示威。 （路透）
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