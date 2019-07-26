港公務員挺反送中醞釀罷工 批特首無承擔

2019-07-26 13:20 世界日報 香港26日電



港公務員連署挺反送中 醞釀罷工 路透社 分享 facebook

香港反修例出現重要逆轉，至少有480名行政主任連署公開信，促請香港政府正面回應民間五大訴求，包括正式撤回修例及成立獨立調查委員會，又批評特首林鄭月娥毫無承擔。

行政主任即香港人稱的EO（Executive Officer ），是香港政府中最忠心耿耿的團隊，他們是香港公務員中的專業管理人員，分布在各個政府部門，肩負人力、財政資源等管理，也負責行政支援及直接為市民服務。有人稱此舉為「EO兵變」，對特首林鄭月娥和警隊的反彈。

這些EO發出的公開信說，百萬市民上街，更有人不惜以身犯險，以死進諫，但特首及問責官員對民意置若罔聞，終致香港陷入困境。21日的元朗襲擊事件為「無差別恐襲」，是要製造恐慌，令市民噤聲，惶惶不可終日。

公開信批評，特首及警務處處長表現毫無承擔，警察沒有盡責保護市民，更有勾結暴徒之嫌，違反專業操守，強烈譴責警隊作為。

分享 facebook

香港公務員一般應保持政治中立，目前已參加連署的行政主任480人，大約是所有行政主任的一成多，均附上不同政府部門委任證作證明進行匿名連署，他們前所未見的表態，指如果政府繼續漠視民意，將會籌備具體工業行動。所謂工業行動，包括罷工和按章（敷衍）工作兩種。

在標明職系的EO不具名連署之外，昨天再有一份新的公務員連署，來自44個政府部門人員不具名連署，到了傍晚連署者已有235人，包括律政司、司法機構、教育局、衛生署等核心部門，也包括警務處、消防處、入境事務處等紀律部隊。

這封公開信批評香港政府一直依然故我，拒絕聆聽大眾聲音，違背服務市民的承諾。強烈要求政府回應民間的五大訴求，並以拍攝的職員證明文件為憑，更稱如政府繼續漠視民意，將籌備具體工業行動。

前港府公務員事務局局長王永平表示，公務員本身是一般市民，對政府施政不滿，亦屬正常。由於這些連署信是不具名，不能掌握實際有多少人，但可顯示政府處理修例爭議「非常不得民心」。

分享 facebook

另有消息說，在香港政府總部內的辦公室，已經出現「連儂牆」，有公務員在上面張貼不滿政府紙條。