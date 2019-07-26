元朗禁遊行 港網友反諷：改成追悼李鵬

2019-07-26 13:20 世界日報 香港26日電



香港警方堅拒元朗遊行 網友：可改辦李鵬追悼會 中央社 分享 facebook

有香港市民發起7月27「光復元朗」遊行，但香港警方通知發起人反對遊行及禁止集會。發起人鍾健平決意提起上訴，如上訴失敗他一個人也要在元朗遊行。

香港鄉郊地區元朗7月21日深夜發生白衣人「無差別」襲擊平民事件，引發香港社會強烈反彈。元朗居民鍾健平為此發起「光復元朗」遊行。

香港警務處向鍾健平發出的信件中，提及「警務處長禁止及反對你擬在7月27日下午3時半至晚上11時59分在元朗區之公眾地方舉行公眾集會及公眾遊行」。信中解釋，遊行目的是針對7月21日的暴力事件，遊行路線終點為元朗站公共交匯處、南邊圍村、西邊圍村及英龍圍村等，加上近日發生事情，有理由相信會發生暴力肢體衝突，對遊行人士、村民及其他公眾人士構成危險。

香港新聞組／香港26日電

中央社引述香港媒體報導，香港警方昨天針對否決727元朗遊行申請聲稱，申請書指遊行只有300人參加，但網上已有逾萬人響應，警方不認為申請人有能力管理群眾；有香港網友建議，可改用「李鵬追悼會」的名義申請。

據報導，警方曾向申請人提議，遊行可改在元朗區以外舉行。

由於警方否決727元朗遊行，引起眾多網友不滿，部分網友揚言照常前往。但不少網友建議，既然合法申請遊行被拒，應該改採其他名義申請。而網友們提供的建議，包括舉辦「行街（逛街）會」、「聖詩齊唱會」等。

由於前中國國務院總理李鵬22日病逝，有香港網友以反諷口吻建議以「李鵬追悼會」名義申請，並預先製作「李鵬追悼會」看板，上面寫著「李鵬1928-2019，7月27日15時，元朗悼念會」的字樣和李鵬生前相片，引起不少網友叫好。

但有法律專家認為，追悼會與一般人理解的喪禮不同。若是真正的喪禮，才沒有相關風險。但如果是追悼會，仍等同「集會」，需要申請。屆時，若有人在追悼會上提出訴求，仍有可能被當作是「政治集會」的證據。