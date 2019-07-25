港媒：出動解放軍 未必止香港亂局

2019-07-25 13:05 世界日報 綜合報導



港媒：出動解放軍 亂局未必能平 路透社 分享 facebook

中國國防部24日表示，必要時可依《駐軍法》處理涉港問題，香港明報24日社評指出，香港問題愈演愈烈，中國大陸有聲音認為北京應適時介入，包括考慮根據《基本法》第18條宣布香港進入緊急狀態，甚或出動駐港解放軍，這些主張極為危險，倘若付諸實行，將是一條政治不歸路，只會令一國兩制壽終正寢，也不能保證香港亂局可以止息。

社評認為，香港瀕臨失控，一國兩制搖搖欲墜，事態已逼近臨界點，各方必須明智抉擇。政府應成立獨立調查委員會，社會各方應清晰向暴力說不，北京則應該容讓香港以既有機制化解危機，切勿動念以《基本法》18條應對香港亂局。

社評指出，根據《基本法》第14條，特區政府負責社會治安，必要時可向北京請求出動駐軍，協助維持社會治安和救助災害。《基本法》第18條則提到，倘若出現港府不能控制、危及國家統一或安全的動亂，全國人大常委會有權宣布香港進入緊急狀態，由北京頒令在香港實施全國性法律。

社評認為，論法理，北京當然可以這樣做，然而這將是一條政治不歸路，將會毀掉港人信心和一國兩制，國家也將承受巨大代價。倘若全國性法律在香港實施，意味香港一國兩制壽終正寢，不僅香港社會無法承受，對於實現民族復興「中國夢」也是一記重挫。

至於下令解放軍駐港部隊出動維持秩序，社評認為是下下之策，只會勾起港人對六四事件解放軍鎮壓夢魘，外國勢力有可能推波助瀾發起制裁，港獨分子也有更多口實號召抵制解放軍和北京。