抗議港鐵無作為 香港網友「堵」30列車

2019-07-25 13:05 世界日報 香港25日電



抗議無作為 網民動員堵港鐵 歐新社 分享 facebook

元朗暴力襲擊事件繼續震盪香港，因不滿事件中港鐵的處理手法，網友昨發起「不合作運動」，在金鐘站阻礙列車服務。警方帶走多人，港鐵說有30班列車受阻。

21日元朗白衣人襲擊事件，主要發生在港鐵元朗西鐵站內，被襲市民事後投訴港鐵職員消失，還廣播要求乘客下車及關上車門，任由白衣暴徒毆打平民。事件中有45人受傷送院，其中一名後腦被擊中的傷者說，當日在大堂及車廂被毆打30分鐘，沒有任何警員及港鐵職員協助。

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香港網友透過社交平台發起「不合作運動」，昨天上午近8時30分，在金鐘往柴灣方向的月台，有乘客阻礙列車車門關上，港鐵職員嘗試將乘客推入車廂，期間發生爭執。警員接報到場後，有市民圍觀起鬨，有列車停留十多分鐘才開出，最後有大約三名參與行動者被警方帶走。

昨天下午約20名示威者到港鐵九龍灣總部外，抗議港鐵在元朗暴力襲擊事件的處理手法。他們堵塞正門，要求領投訴表格，又要求港鐵派代表回應，部分人在外牆貼上寫上訴求的便利貼。港鐵派保安在正門架起鐵馬。

港鐵主席歐陽伯權上任後，昨首次見傳媒，對近期多宗衝突事件中，港鐵都被批安排失當，他稱港鐵譴責暴力，在任何情況下，職員和乘客安全是港鐵首要考慮。

港鐵車務總監劉天成說，昨金鐘站的不合作運動，共有30班列車受影響。他說，面對未來大型活動，港鐵會加強向政府部門先了解，再加強人手調配。針對元朗站襲擊事件，他指車站有專線接通警局，當有白衣人聚集時，港鐵職員第一時間以專線報警，有警員在數分鐘內到達，但之後警方如何調派，則要問警方。

港鐵行政總裁金澤培說，港鐵不是治安組織，無相關裝備和訓練。港鐵會向警方跟進，在元朗事件中，警方當日反應的速度亦是討論的範圍。