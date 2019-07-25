國防部關注香港問題 港府：有能力處理 毋須解放軍協助

2019-07-25 13:06 世界日報 香港25日電



港府：有能力處理地方事務 毋須向解放軍駐軍請求協助 路透社 分享 facebook

針對國防部稱港府可依《駐軍法》請求解放軍在香港「維護社會治安」，港府昨天深夜回應表示，特區政府有能力妥善處理特區的地方事務，維持香港的社會治安，毋須向駐軍請求協助。

蘋果日報報導，港府發言人回覆港府有否計畫請求出動駐港解放軍介入香港事件時表示，港府有能力妥善處理特區的地方事務，維持香港的社會治安，毋須向駐軍請求協助。

另據明報報導，時事評論員劉銳紹認為，過往國防部甚少直接談論香港問題，今次用上「密切關注」字眼，可見北京對港形勢有加強觀察關注，必然是「做定多手準備」，有關發言亦顯示北京將「潛在擔心」上升至水面，對外發出警號。他認為若此時出動解放軍「是極左行動」，而不論任何理由出動解放軍，都意味北京宣布「一國兩制」死亡。他呼籲示威者勿「擦槍走火」，策略上勿觸碰衝擊中聯辦及解放軍駐港部隊軍營這兩條界線，減低解放軍出動的契機。

據報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳則認為，過往談出動解放軍，多集中圍繞基本法第18條列明的緊急狀，但駐軍法條文亦列明若香港出現亂局、特區政府未能自行維持治安，可向中央請求駐軍出動，這意味即使解放軍出動，縱會有很大政治震盪，亦不代表一國兩制「壽終正寑」。他稱目前看不到解放軍需要出動，因按現時的暴力規模、人數而言，中央會相信香港政府能夠處理。