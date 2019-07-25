親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

年薪破110萬！一家三口卻過苦日子 他哭喊：每月吃土

你是故意的嗎？運動場上觸身球的法律爭議

國防部關注香港問題 港府：有能力處理 毋須解放軍協助

2019-07-25 13:06世界日報 香港25日電

港府：有能力處理地方事務　毋須向解放軍駐軍請求協助 路透社
港府：有能力處理地方事務　毋須向解放軍駐軍請求協助 路透社
分享

針對國防部稱港府可依《駐軍法》請求解放軍在香港「維護社會治安」，港府昨天深夜回應表示，特區政府有能力妥善處理特區的地方事務，維持香港的社會治安，毋須向駐軍請求協助。

蘋果日報報導，港府發言人回覆港府有否計畫請求出動駐港解放軍介入香港事件時表示，港府有能力妥善處理特區的地方事務，維持香港的社會治安，毋須向駐軍請求協助。

另據明報報導，時事評論員劉銳紹認為，過往國防部甚少直接談論香港問題，今次用上「密切關注」字眼，可見北京對港形勢有加強觀察關注，必然是「做定多手準備」，有關發言亦顯示北京將「潛在擔心」上升至水面，對外發出警號。他認為若此時出動解放軍「是極左行動」，而不論任何理由出動解放軍，都意味北京宣布「一國兩制」死亡。他呼籲示威者勿「擦槍走火」，策略上勿觸碰衝擊中聯辦及解放軍駐港部隊軍營這兩條界線，減低解放軍出動的契機。

據報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳則認為，過往談出動解放軍，多集中圍繞基本法第18條列明的緊急狀，但駐軍法條文亦列明若香港出現亂局、特區政府未能自行維持治安，可向中央請求駐軍出動，這意味即使解放軍出動，縱會有很大政治震盪，亦不代表一國兩制「壽終正寑」。他稱目前看不到解放軍需要出動，因按現時的暴力規模、人數而言，中央會相信香港政府能夠處理。

反送中香港
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

避周末遊行衝突 港鐵元朗站設心戰室

2019-07-25 13:07

港打工仔搭地鐵 戴頭盔貼字條「不要打我」

2019-07-25 13:06

抗議港鐵無作為 香港網友「堵」30列車

2019-07-25 13:05

港媒：出動解放軍 未必止香港亂局

2019-07-25 13:05

抗議無作為 網民動員堵港鐵

2019-07-25 00:45

港媒：出動解放軍 亂局未必能平

2019-07-25 00:45

陸警告香港 解放軍必要時介入

2019-07-25 00:45

「元朗黑夜」後遺症？打工仔搭地鐵怕爆戴頭盔 貼字條求：不要打我

2019-07-24 21:08

國際聲援香港「反送中」 中國外交部回擊：閉嘴！

2019-07-24 16:59

反送中延燒澳洲昆士蘭大學 香港中國學生爆衝突

2019-07-24 16:09

光復元朗蓄勢待發 一張圖看懂香港反送中活動

2019-07-24 15:50

中國維權人士失聯 疑與反送中有關

2019-07-24 15:48

「預料7月情況更糟」香港濺血市道低迷 旅客卻步

2019-07-24 15:04

民眾申請27日「光復元朗遊行」鄉事委會主席力阻

2019-07-24 14:55

倡「藤條教仔」惹議 報社副社長道歉下台　　

2019-07-24 14:52

200萬港人反送中 華春瑩回稱：中國有14億多人

2019-07-24 14:31

示威不斷！日本、南韓等國家對香港發出旅遊警示

2019-07-24 14:10

不滿港府 民陣發表公開信：籲外國對香港發出旅遊警示

2019-07-24 13:57

中共解放軍會介入香港反送中運動？陸國防部回應

2019-07-24 11:20

反送中／「大哥」飛天南毆人、暈倒送醫 遭打傷市民反救他

2019-07-24 11:10

反送中／巴基斯坦裔女記者猛烈攻勢 追問林鄭月娥「睡得著嗎？講人話啦！」

2019-07-24 10:14

香港元朗事件：為何「擁抱祖國」如此痛苦？

2019-07-24 10:10
看更多

熱門文章

喝可樂「炸肺」而死？男運動後喝幾口倒地猝死

2019-07-24 18:58

陸金融界最大醜聞！她捲走155億融資 卻栽在閨密手上...

2019-07-25 11:00

國際聲援香港「反送中」 中國外交部回擊：閉嘴！

2019-07-24 16:59

27歲女子風景區遇害 被殺前留神秘數字「26824444」

2019-07-24 16:11

陸警告香港 解放軍必要時介入

2019-07-25 00:45

騰訊宣布大陸引進任天堂Nintendo Switch 消息曝光股價漲

2019-07-24 15:19

反送中延燒澳洲昆士蘭大學 香港中國學生爆衝突

2019-07-24 16:09

劉強東案149頁警方檔案公布：女方主動邀請去公寓

2019-07-25 09:29

陸委會：中共暗示動用解放軍處理香港 企圖重現六四

2019-07-24 15:03

「元朗黑夜」後遺症？打工仔搭地鐵怕爆戴頭盔 貼字條求：不要打我

2019-07-24 21:08

大陸正式進入5G商用時代 5G手機將「紮推面世」

2019-07-24 17:18

「預料7月情況更糟」香港濺血市道低迷 旅客卻步

2019-07-24 15:04

大陸自貿區 將再設六個

2019-07-24 23:27

光復元朗蓄勢待發 一張圖看懂香港反送中活動

2019-07-24 15:50

軍事專家：北京把台獨等同藏獨疆獨

2019-07-25 00:17

中車研發可變軌高速列車 時速400公里

2019-07-24 23:27

港媒：出動解放軍 亂局未必能平

2019-07-25 00:45

輪胎卡異物發出巨響 司機撬開當場被炸暈

2019-07-24 16:31

李鵬逝世頭版 北青報現喜氣洋洋「版面事故」

2019-07-25 09:53

解放軍作戰旅殲20首曝光 部署對日台的東部戰區

2019-07-25 13:27

孫宇晨突發道歉信 為自己「熱衷炒作」深感懊悔

2019-07-25 11:20

中共國防白皮書嚴正警告台獨 府：胡亂批判

2019-07-24 23:58

國際花式滑冰賽台北場突喊卡 陸委會抗議中共打壓

2019-07-24 18:05

上海最低月薪標準1.1萬元 居大陸榜首

2019-07-24 15:04

山西變性大叔賣淫 警拘捕2嫖客

2019-07-25 11:03

中美重啟貿易談判 為何移師上海舉行？

2019-07-25 11:44

內地大媽雙腳絞進扶手電梯 左腳小腿以下當場夾斷

2019-07-25 13:12

抗議無作為 網民動員堵港鐵

2019-07-25 00:45

海基會台商子女夏令營 走訪總統府與大仁哥相見歡

2019-07-24 16:19

陸國防白皮書 首次公布主戰力

2019-07-25 00:45

香港網友強力反制中國網軍 曝光個資幫忙參軍

2019-07-24 17:01

民眾申請27日「光復元朗遊行」鄉事委會主席力阻

2019-07-24 14:55

中國維權人士失聯 疑與反送中有關

2019-07-24 15:48

香港元朗727遊行 申請人：警方不准也要上街

2019-07-24 21:36

花式滑冰經典賽–台北站遭取消 陸委會譴責中共打壓

2019-07-24 18:28

海基會：台商對「中共代理人」修法普遍存有疑慮

2019-07-24 16:03

中科院首測深「聖湖」羊卓雍錯

2019-07-25 02:10

元朗遊行 在地鄉委會嗆聲：若核准後果自負

2019-07-24 19:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top