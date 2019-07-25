避周末遊行衝突 港鐵元朗站設心戰室

2019-07-25 13:07 世界日報 香港25日電



港鐵將在元朗站設「心戰室」 (取材自明報) 分享 facebook

西鐵元朗站21日晚上發生白衣人襲擊市民事件，有市民27日將發起「光復元朗」遊行抗議。為應對遊行後可能發生衝突，元朗區的交通樞紐及商場已準備應變措施，其中港鐵將在元朗站設「心戰室」並加派人手，視乎情不排除封站。

明報報導，為因應27日「光復元朗」遊行，11間大專院校校長或高層昨向學生發出連署電郵，呼籲學生遠離危險及保護自己。若學生需要協助，可聯絡學生事務處，校方會在困難時刻盡最大努力協助。

報導指出，遊行擬由水邊村遊樂場起步，以西鐵元朗站為終點。港鐵車務總監劉天成昨日說，周末將在元朗站、附近車站包括輕鐵站等加派人手應對及維持秩序，並分別在元朗站及青衣車務控制中心設「心戰室」應對突發情。

曾受衝突事件影響的新地旗下商場，其中「形點」（YOHO MALL）正鄰近這次遊行終點。新地已制定分級警報制度，當商場內或附近發生對峙場面、肢體衝突或有大量人群突然湧入場內，將視作「嚴重情」，呼籲商戶即時關門。

據報導，元朗站附近的博愛醫院醫管局回覆稱，轄下公立醫院設有既定機制應對大型事故。據了解，醫管局總部會因應大型公眾活動動重大事故控制中心（MICC），並預留醫護人手趕返醫院；以燒傷個案為例，除急症室醫護，另要預留呼吸科及深切治療部等人手。消息人士稱，最擔心出現燒傷事故，屆時屯門醫院、瑪嘉烈醫院及威爾斯親王醫院三個燒傷中心會根據既定機制分流傷者。