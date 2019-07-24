中國維權人士失聯 疑與反送中有關

2019-07-24 15:48 世界日報 中國新聞組／北京24日電



七二一反送中遊行後，部分示威者包圍大陸駐香港中聯辦，並汙損大陸國徽。 （歐新社） 分享 facebook

中國公益維權組織成員疑似被消失。公益法律人程淵失聯超過24小時，先前警方便聲稱將抓捕他。程淵上周還曾去香港處理公私事務，而香港近來已被中國警方列為進出敏感地。

民間公益組織長沙富能機構聯合創辦人楊占青發布消息，表示程淵以及兩名工作人員劉永澤和小吳22日中午開始失聯，至今已超過24小時。程淵日前曾提到，員警一直有約談他們的合作夥伴，聲稱會抓他。

程淵上週曾赴香港處理公私事務。據楊占青瞭解，在當前香港「反送中」風潮下，中國境內多名律師被中國警方禁止進入香港，也有非政府組織（NGO）負責人被警方以「香港最近發生了大事」而恐嚇。

楊占青告訴中央社記者，前一段時間官方拘捕勞工類NGO從業者，可能這段時間又開始清理其他維權類NGO工作人員。

他說，程淵等三人同時失蹤，有可能是在辦公室被拘捕，因為另外兩個因故沒有去辦公室的女同事就未被抓。

程淵是資深民間公益法律人士，參與弱勢群體權利維護工作已逾10年。曾經代理過10餘起B肝病毒攜帶者、愛滋病病毒感染者維權訴訟。自2013年起，他致力於消除強制計畫生育政策與推動戶籍制度改革。

中國維權類NGO正面臨發展低谷，香港反送中又增加了他們的不確定性。香港2014年發生「占中」運動時，北京當局對表達支持占中的中國民眾展開搜捕，當時與香港有往來的公益組織人士也受到牽連。

一名中國公益圈人士說，目前還不清楚香港反送中是否也影響到中國的NGO，「因為現在NGO都如同驚弓之鳥，不敢聲援、不敢公開談論，而且即便被員警恐嚇也不敢說出來」。