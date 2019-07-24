民眾申請27日「光復元朗遊行」鄉事委會主席力阻

2019-07-24 14:55 世界日報 特派員 世界日報 特派員 李春 ／香港24日電



元朗白衣人暴力襲擊平民事件，昨仍是香港社會焦點。 路透社 分享 facebook 元朗白衣人暴力襲擊平民事件，昨仍是香港社會焦點。有元朗市民發起周六（27日）「光復元朗遊行」，要求政府回應元朗暴力襲擊事件。香港鄉議局主席劉業強說，相信警方會維持秩序，呼籲香港社會盡快回復正常，不論是誰都不應以武力威脅他人。

元朗居民的鍾健平昨到元朗警署向警方申請不反對通知書，將在周六發起「光復元朗」遊行。鍾健平表示，希望透過遊行，要求政府回應元朗暴力事件是否為「跨境的恐怖襲擊」，並成立獨立調查委員會，調查當日事件。

多間元朗區學校因應日前的暴力事件，暫停暑期回校的補考補課等各項活動。元朗區中學校長會主席柳子權表示，區內學校收到大量家長致電，對襲擊事件表達擔心，因此採取不同措施。

香港新聞組／香港24日電

針對元朗市民發起「光復元朗」遊行，十八鄉鄉事委員會主席程振明及屏山鄉事委員會主席鄧志強等昨日為此到元朗警署與警方會面，要求警方拒絕向有關人等發出不反對通知書。香港文匯報報導，民建聯元朗區議員同日約見元朗警區指揮官李偉文總警司，強烈譴責包括元朗造成多人受傷的暴力衝突等事件，要求政府全力調查事件，並強烈反對「光復元朗」遊行，「我們非常擔心再度發生暴力事件，嚴重影響元朗民生。我們要求警方積極做好應對準備，充分保障元朗社區安寧。」

警逮11人 黑幫大佬潛逃被捕

此外，元朗白衣人毆打民眾事件，警方展開拘捕行動，至今共拘捕11人，香港01報導，有消息指綽號「鬥雞學」的黑幫大佬鄧志學昨天靜悄悄潛逃離開香港，惟在機場被警方拘捕。翻查資料，鄧志學是元朗屏山坑尾村村代表，綽號「鬥雞學」，2013年曾在前特首梁振英公眾論壇內，出口怒罵泛民主派社會民主連線主席吳文遠，被指是「梁粉」。據悉，鄧志學門生亦是白衣人之一，而鄧昨天企圖潛逃離開香港，在香港國際機場被警方拘捕。