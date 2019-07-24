「預料7月情況更糟」香港濺血市道低迷 旅客卻步

2019-07-24 15:04 世界日報 香港新聞組／香港24日電



香港元朗日前暴力襲擊事件震驚海內外，日韓美澳政府呼籲國民避免到示威地點，愛爾蘭更將香港及澳門的旅遊安全級別顯示為「高度警戒」（High degree of caution）級別，而6月入境旅客升幅收窄一半，預料7月情況更糟。 路透社 分享 facebook

香港元朗日前暴力襲擊事件震驚海內外，日韓美澳政府呼籲國民避免到示威地點，愛爾蘭更將香港及澳門的旅遊安全級別顯示為「高度警戒」（High degree of caution）級別，而6月入境旅客升幅收窄一半，預料7月情況更糟。此外，連日的衝突也影響市道，餐飲業及零售業生意滑落，外資商會更提醒，多次警民衝突撕裂社會，削弱商界信心，籲政府及各界讓香港回復正常運作。

近期屯門及元朗等新界地方疑發生「無差別」暴力事件（意指隨機施襲），提醒國民留意最新消息，盡量避免到示威地點。 法新社 分享 facebook 香港01報導，美國駐港澳領事館19日發出示威警示，呼籲美國公民切勿前住銅鑼灣、灣仔、金鐘一帶的示威範圍。澳洲當局也發出警告，呼籲澳洲遊客避開大型群眾集會。

明報報導，日本駐港總領事館昨表示，近期屯門及元朗等新界地方疑發生「無差別」暴力事件（意指隨機施襲），提醒國民留意最新消息，盡量避免到示威地點。南韓駐港總領事館則提醒居港或訪港國民避免到示威地點，又列出元朗、紅磡、土瓜灣將有遊行。

旅遊界議員姚思榮稱，今年1月至5月入境旅客數字按年升15%，6月時升幅收窄至8.5%，預料7月將逆轉至出現跌幅。他表示，弄污中聯辦上的國徽，或「踐踏」到內地客的愛國情緒，而香港八成訪港客均來自內地，影響很大。

國際商會譴責白衣人

報導指出，在5月初已表明反對修例的「國際商會香港區會」（ICC-HK）昨發表聲明，譴責周日在西鐵元朗站襲擊市民和記者的兇徒，並呼籲特首林鄭月娥成立由法官領導的獨立調查委員會，檢討導致社會分化的各種成因。

有餐飲業及零售業人士均稱，近日衝突影響市道，有遊客區藥房生意額下跌四成至五成。

港九藥房總商會副會長劉愛國稱，6月整體生意額跌兩成，部分遊客區如尖沙嘴、上水、沙田，生意額跌四成至五成，料7月生意額跌勢更劇烈。餐飲聯業協會會長黃家和則預計行業7月生意跌幅達雙位數，部分位於遊行地區的店舖跌幅更大。

報導稱，香港整體氣氛影響市民及旅客購物意欲，太子珠寶鐘表主席鄧鉅明稱在元朗有兩間分店，前日提早下午1時關門，生意額較平日少九成。

一成外資凍結招聘

此外，市道不景亦影響招聘，有人力資源顧問稱，近期招聘職位數比去年同期少了兩成，卓越人力資源管理顧問行政總裁梁美儀稱，自6月底約有一成外資公司凍結招聘，雖然對方沒解釋原因，但她估計情反映外資公司對香港情有憂慮。近日約有一成外資公司凍結招聘人手。