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倡「藤條教仔」惹議 報社副社長道歉下台　　

2019-07-24 14:52世界日報 香港新聞組／香港24日電

香港經濟日報副社長石鏡泉20日出席「守護香港集會」時揚言以「藤條、水喉通（水管）」「教仔（教小孩）」，恰巧元朗21日發生大批白衣人無差別毆打市民的暴力事件，一語成讖，引起網友發起罷買行動，石鏡泉前天收回相關言論並道歉，請辭獲准。

據中央社、香港01報導，香港經濟日報集團發表公告，指石鏡泉前天已向董事會提出辭任執行董事及經濟日報副社長，董事會昨天批准並即時生效。惟石鏡泉仍會繼續為集團的專欄作家。

香港元朗21日發生大批白衣人毆打市民的暴力事件後，除事前曾與白衣人握手並稱對方為「英雄」的立法會議員何君堯成為眾矢之的，另一名在元朗暴力事件後備受指責的石鏡泉因20日出席建制派主辦的「守護香港集會」時，曾揚言「教仔」應用藤條及水管，此言論一出，大批港人揚言拒買香港經濟日報以及同系刊物。

而該集團前天隨即透過電郵向員工發內部聲明「割席」，稱石鏡泉的言論是個人意見，並不代表公司立場。集團旗下刊物逾700名編採人員也發起連署聲明指，對石的「藤條水喉通打仔」的煽惑暴力言論，深表震驚及極度遺憾，形容言論令人髮指。

石鏡泉前晚對此發表道歉聲明，並表示撤回之前的言論，以及對自己言論引發的各種不便和不安「向社會、同事作出最真誠道歉」。

石鏡泉表態事前未預料到、也不知情元朗暴力，並且「一定要譴責的，因為我是不贊成任何暴力」。

反送中香港
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