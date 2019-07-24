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反送中／「大哥」飛天南毆人、暈倒送醫 遭打傷市民反救他

2019-07-24 11:10香港01 記者凌逸德／報導

飛天南突然暈倒，在場人士上前了解。圖擷自香港01
飛天南突然暈倒，在場人士上前了解。圖擷自香港01
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元朗「叔父輩」勢力人士飛天南，在元朗西鐵站外突然暈倒事件，由於及時獲得適當救治，現在仍在屯門醫院留醫，情況危殆。

《香港01》翻查當日事發經過的片段及相片，發現飛天南於7月21日晚上11時56分，仍在元朗西鐵站J出口外，持一支長棍向其他人大動作揮舞，並有擊中他人。及至11時58分，飛天南突然倒地昏迷，此時其身邊空無一人，其他人發現後立即走近了解。

此時，一名救護主任正步行上元朗西鐵站，被其他人叫回頭，為傷者作檢查，發現他心跳已停頓，立即用無線電通知同袍，為傷者供應氧氣。不足1分鐘時間內，一輛消防處救護車趕抵現場，救護員落車，救護主任大叫「停了呀!」隨即施展心肺復甦法及用AED電擊。先後經過3次電擊，飛天南重新恢復心跳，約6分鐘後，被送上救護車送院。救人期間，有救護員竟被在場白衫人士辱罵。

《香港01》當日曾就事件向警方查詢，回覆指未接獲該個案。而在場亦未見有警務人員到場。而消防處回覆《香港01》查詢時指，就元朗事件中，消防處接獲9宗緊急救護服務求助，包括6宗有人遇襲案、1宗頭部流血案、1宗口部流血案、1宗手部受傷案，共出動10輛救護車。消防處接報時間介於昨晚10時43分至今凌晨1時07分，救護車最快到達時間為21秒，最遲到場時間為16分02秒。當中只有兩宗個案超出服務承諾約2至4分鐘。(消防救護服務承諾為12分鐘內到達現場地址街道)

有急救人士指出，心跳停止4分鐘後如仍未進行心肺復甦法，腦部會開始缺氧，存活率亦開始下降。翻查消防處的接報資料，當日晚上11時16分接獲元朗港鐵站，一宗「特別服務(大量傷者)」求助，最初收報有8人受傷，調派6輛救護車到場。故相信該名救護主任，正要前往救助在西鐵站內被人打傷的市民，卻在「陰差陽錯」下，遇上了突然倒下的飛天南，救了他一命。

延伸閱讀：

【元朗黑夜】警稱處理打鬥火警缺車出更　重整元朗區報案紀錄

【元朗黑夜】港鐵外亂鬥　白衣男涉持棍打人時暈倒　昏迷送院命危

文章授權轉載自《香港01》

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